Карпин рассказал, как поддержал Джикию

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что защитник «Спартака» Георгий Джикия стал получать меньше игрового времени в клубе.
Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Мы разговаривали с ним. Капитанская повязка Георгию — своеобразный жест поддержки? Правильно понимаете.
Также Карпин объяснил, почему в сборной России мало игроков «Зенита» и «Спартака».
Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет российских игроков в составе. Больше ни о чём. Меня это расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют.
Ранее наставник «Ростова» и национальной команды рассказал, какой вывод сделал по итогам октябрьских матчей сборной.