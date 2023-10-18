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Карпин рассказал, как поддержал Джикию

вчера, 13:19

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что защитник «Спартака» Георгий Джикия стал получать меньше игрового времени в клубе.

Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Мы разговаривали с ним. Капитанская повязка Георгию — своеобразный жест поддержки? Правильно понимаете.

Также Карпин объяснил, почему в сборной России мало игроков «Зенита» и «Спартака».

Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет российских игроков в составе. Больше ни о чём. Меня это расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют.

Ранее наставник «Ростова» и национальной команды рассказал, какой вывод сделал по итогам октябрьских матчей сборной.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:14
Сейчас почти все сильнейшие россияне играют на периферии, поэтому так мало игроков из столичных клубов.
Вещий
Вещий
вчера в 13:21
Ну Валера может поддержать как морально так и .... ну а Георгию пожелаю быстрее набрать игровую форму.
Гость
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