Карпин рассказал, как поддержал Джикию

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вчера, 13:19

Главный тренер сборной России высказался по поводу того, что защитник «Спартака» стал получать меньше игрового времени в клубе.

Наверное, не лучший момент в его карьере. Что происходит? Ничего. Такое бывает если не у всех, то у многих футболистов. Мы разговаривали с ним. Капитанская повязка Георгию — своеобразный жест поддержки? Правильно понимаете.

Также Карпин объяснил, почему в сборной России мало игроков «Зенита» и «Спартака».

Это говорит о том, что в «Зените» и «Спартаке» мало играет российских игроков в составе. Больше ни о чём. Меня это расстраивает. Когда играли в «Спартаке», по семь-восемь человек вызывалось. Сейчас не играют.

Ранее наставник «Ростова» и национальной команды рассказал, какой вывод сделал по итогам октябрьских матчей сборной.