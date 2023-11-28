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Фильм про Льва Яшина завоевал главный приз на кинофестивале в Италии

сегодня, 09:58

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival, который прошёл в Агридженто (Италия).

Также фильм Василия Чигинского вошёл в число претендентов в номинациях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».

Премьера картины в России состоялась 2019 году. Фильм повествует о жизни Льва Яшина — советского вратаря, который является одним из лучших голкиперов в истории футбола.

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Все комментарии
Просто пенсионер
Просто пенсионер
сегодня в 13:17
Лучший вратарь-лучший фильм. Всё логично.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:33
Отличный фильм про замечательного человека, спортсмена. Смотрел несколько раз.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 12:05
Не переживай коллега! В списке претендентов на бан тебя в этом году нет...)
Но имей ввиду, Гюрзан очень терпеливый, но если сильно будешь выпрашивать - оформит....))
alexgurzan
alexgurzan ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 11:58
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"Способы заработать очки для ставок" п.3
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:53
Модератор, ты зачем поудалял мои комментарии?
Что я тебе такого сделал?
Я, конечно, не Чехов, но и ты не Достоевский.
Мне теперь ожидать бан?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:47
Единственный вратарь, получивший ЗМ.
zpwcuxgx4h8a
zpwcuxgx4h8a
сегодня в 11:32
Очень приятно, что в мире не забывают нашу легенду
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:29
Вот так играл Лев Иванович, что даже через многие десятилетия враги продолжают признавать его талант.
nx8bndamrwr8
nx8bndamrwr8
сегодня в 11:27
Это замечательное событие - получение главным призом международного фестиваля спортивного кино “Paladino d’Oro Sport Film Festival” фильмом “Лев Яшин. Вратарь моей мечты” доказывает, что киноискусство может быть не только интересным, но и вдохновляющим для любителей спорта. Эта картина, рассказывающая о жизни великого советского вратаря Льва Яшина, является отличным примером того, как кинематографисты могут передать атмосферу спортивных побед и личных достижений.

Признание фильма на международном уровне подтверждает его качество, а также подчеркивает важность сохранения памяти о великих спортсменах и их вкладе в историю спорта. Получение наград в номинациях “лучшая кинематография” и “лучшая режиссерская работа” дополнительно подтверждает профессионализм создателей фильма.

Радостно, что такие фильмы находят признание не только среди зрителей, но и среди профессионалов индустрии. Это также свидетельствует о том, что интерес к спортивному кино растет, и оно становится все более популярным.

В целом, это замечательное событие является еще одним доказательством того, что спорт и кино могут гармонично сосуществовать и дополнять друг друга, создавая яркие и запоминающиеся произведения искусства.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:04
Хорошая новость. Не все так плохо.
112910415
112910415
сегодня в 11:02
пусть люди смотрят с добрыми чувствами !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:59
наши спортивные фильмы стали доступны к просмотру на западе, глядишь скоро и самих спортсменов допустят к соревнованиям.
Capral
Capral
сегодня в 10:50
Отличный фильм, настоящий!!!!!!! Смотрел с удовольствием!!!!!!! Браво, авторам, поклон- актерам!!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 10:19
Наш Лева всегда будет вратарь номер 1
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:17
Интересно как нас вообще допустили на этот фестиваль?
Санкции ведь.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:05, ред.
Вроде бы никаких= комментариев не удалял...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:05
Лев Иванович продолжает побеждать!
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