Фильм про Льва Яшина завоевал главный приз на кинофестивале в Италии

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сегодня, 09:58

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» получил главный приз международного фестиваля спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival, который прошёл в Агридженто (Италия).

Также фильм Василия Чигинского вошёл в число претендентов в номинациях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа».

Премьера картины в России состоялась 2019 году. Фильм повествует о жизни Льва Яшина — советского вратаря, который является одним из лучших голкиперов в истории футбола.