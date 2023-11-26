Дзагоев не планировал завершать карьеру

PR -менеджер бывшего полузащитника сборной России Дарья Арсланова сообщила, что он не был готов к завершению карьеры.

Конечно, он не был готов к завершению карьеры. К этому вообще сложно подготовиться. Даже если футболист понимает, что это его последний сезон, и как-то привыкает к этой мысли, это в любом случае даётся непросто. А Алан тренировался и играл с той же страстью и желанием, что и в начале карьеры. Тренер «Ламии» говорил ему: ‘You are crazy’ (ты сумасшедший), ‘Big training’ (хорошая подготовка). Он делал это не только потому, что так нужно, а потому что до последней тренировки получал удовольствие от футбола.

Для «Ламии» Дзагоев был очень важен – и как футболист, который может усилить игру, и как медийная личность, которая сразу привлекла внимание к клубу. Они готовы были ждать его восстановления, предлагали подумать ещё. Но когда Алан дернул на тренировке левую икроножную мышцу, то есть около месяца ушло бы на восстановление, то принял решение заканчивать.