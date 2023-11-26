Дзагоев не планировал завершать карьеру

PR-менеджер бывшего полузащитника сборной России Алана Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что он не был готов к завершению карьеры.
Конечно, он не был готов к завершению карьеры. К этому вообще сложно подготовиться. Даже если футболист понимает, что это его последний сезон, и как-то привыкает к этой мысли, это в любом случае даётся непросто. А Алан тренировался и играл с той же страстью и желанием, что и в начале карьеры. Тренер «Ламии» говорил ему: ‘You are crazy’ (ты сумасшедший), ‘Big training’ (хорошая подготовка). Он делал это не только потому, что так нужно, а потому что до последней тренировки получал удовольствие от футбола.
Для «Ламии» Дзагоев был очень важен – и как футболист, который может усилить игру, и как медийная личность, которая сразу привлекла внимание к клубу. Они готовы были ждать его восстановления, предлагали подумать ещё. Но когда Алан дернул на тренировке левую икроножную мышцу, то есть около месяца ушло бы на восстановление, то принял решение заканчивать.
Ранее Дзагоев ответил на обвинения в том, что он якобы «переписанный».