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«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в 1/4 финала Кубка России

вчера, 20:12
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Балтика» и «Локомотив» не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:2).

Тимур Сулейманов вывел гостей вперед на 16-й минуте. Тигран Аванесян сравнял счет на 65-й. Преимущество хозяевам обеспечил Натан Гассама на 70-й, и вернул равенство на табло Сулейманов на 90+3-й.

Ответный матч состоится 12 марта.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:48
Все решится в ответной игре весной
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:22
Вроде отменили преимущество выездного гола.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:05
Балтийцам не везёт, не хватает мастерства... Сулейманов красавчик - боец....
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:49
Балтика сегодня была лучше.
Паровоз отскочил , просто повезло везло !)
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:39
А сейчас по новым правилам есть ли преимущество забитых мячей на чужом поле при равном раскладе после двух игр?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:34, ред.
Локо не тот я бы сказал, но это значит промолчать! Как по мне так не тот все-таки тренер
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:27
Не додержали обидно, Балтика прекрасно провела 1 половину 2 тайма- забили два гола и вышли вперёд. Ну а концовку явно провалили - притом как то оборонялись "не два не полтора" - если уж выносить то "от души", если контратаковать то "с умом". В общем победу упустили сами. А за самоотдачу балтийцам - спасибо.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:26
Я единственный на востоке,
16 минута
Гук-сук-карадук,
Гук-сук-карадук,
Кто даёт волшебства уроки,
90+3 минута
Чах-бах-чурабах,
Чах-бах-чурабах.
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.
У волшебника Сулеймана.

Тимур Сулейманов просто волшебник!!!
Особенно в добавленное время.
Capral
Capral
вчера в 20:24
Бестолковый паровозный футбол с видами на убогость. Один только Глушенков и играл. Никакой тренерской мысли в Локо- всё по шаблону, коллективным разумным футболом даже пахнет. Балтика понравилась своим задором, жаждой борьбы. Но, как всегда- команде не хватило элементарных класса и опыта...
Ну и пару слов про вратарей не умеющих играть на выходах. Второй гол в ворота Локо- однозначная ошибка Гильермо. Мяч забитый из пределов вратарской, верхом- ошибка вратаря. Стоять и смотреть, как мяч висит в двух метрах от тебя и не сделать шаг навстречу мячу, чтобы им овладеть- трусость и безответственность вратаря!!!
North West
North West
вчера в 20:19
В последнее время матчи Балтики и Локомотива прям результативные получаются в плане забитых мячей) Калининграду нужно сосредоточиться на чемпионате и набирать там драгоценные очки, а кубок это так...
KTS16_
KTS16_
вчера в 20:16
Отпрыгнул пвровоз
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:13
Очередной отскок. Сулейманов красава! Засиделся в тени "священного" Деревца). Ну а по игре - 8е место в чемпионате говорит само за себя. Нужны перемены? КОНЕЧНО!!!
Гость
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