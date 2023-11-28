«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в 1/4 финала Кубка России

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вчера, 20:12

«Балтика» и «Локомотив» не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:2).

Тимур Сулейманов вывел гостей вперед на 16-й минуте. Тигран Аванесян сравнял счет на 65-й. Преимущество хозяевам обеспечил Натан Гассама на 70-й, и вернул равенство на табло Сулейманов на 90+3-й.

Ответный матч состоится 12 марта.