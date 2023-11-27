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«Торпедо» обыграло лидера Первой лиги

вчера, 18:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче 20-го тура Первой лиги (0:2).

На 76-й минуте Илья Стефанович открыл счёт. Удвоил преимущество москвичей Руслан Червяков на 80-й.

«Динамо» лидирует в первенстве России с 37 очками. «Торпедо» занимает 8-е место, имея в активе 27 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:51
Молодцы торпедовцы,так и продолжать!
Capral
Capral
вчера в 21:48
Как обычно- виноваты все, только не Курбан- он неприкосаемый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:17
Справедливости ради Торпедо сыграло тоже слабо. Ударная 5-ка решила исход матча. Дело даже не в Торпедо, а как бездарно сыграло Динамо. Оправданий быть не должно, если есть желание играть в РПЛ. Только команда не потянет Премьер-лигу, это видно не вооруженным взглядом. Многие игроки соответствуют ФНЛ не более. Как можно было подойти с таким настроем к последней игре при своих болельщиках!? Играют мастера понятно..они же в любой момент способны перевернуть игру.. Играют в пол силы, не сейчас так позже получится. Получилось..
Команды все колбасит в Первой лиге и это единственный шанс для КББ и Ко, но просвета не вижу к сожалению.
Касинтура, как тянул одеяло на себя, так и тянет опуская в унитаз перспективные подходы, транжиря и так немногочисленные моменты. Ничем не запомнился кроме сидения на пятой точке на поле.
Работы ещё очень много, чтобы обрести стабильную игру.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:02
Результат неожиданный, но по игре... Желания у Торпедо было больше...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:07
40и в первом не могли забить!!!
Capral
Capral
вчера в 19:33, ред.
Ой не могу, ой счастлив!!!!!!! Ай да Торпедо, ай да с.....ы дети, какие красавцы- самого Курбана поставили на колени с его антифутболом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы, торпедовцы- так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!! И помните, ребятки- за какую замечательную команду вы играете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Незря, столько лет симпатизирую вам, и от всей души- желаю вам вернуться в ПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без вас, без Торпедо- российский футбол- ненастоящий!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С вами история Великой страны, ваши- легендарные личности и имена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дерзайте- и всё у вас получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Всегда говорил и говорить буду- не будь в моей жизни ДИНАМО, неприменно было бы Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи вам, торпедовцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не позволяйте никому- забывать о вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:32
Неожиданный результат. Торпедо остаётся в числе претендентов на выход в класс сильнейших, а значит интереснее будет следить за весенней частью игр в Первой Лиге.

Сегодня до матча команда Курбана Бердыева считалась фаворитом, но футболисты "Торпедо" продемонстрировали хорошую игру и заслуженно победили. Во втором тайме было заметно преимущество "автозаводцев" и, когда Артем Горлов угадав с заменами, бросил в бой Илью Стефановича и Руслана Червякова, те забили по мячу, что принесло "Торпедо" 7-ю победу в сезоне. На счету "автозаводцев" стало 27 очков и 8-е место в турнирной таблице. У махачкалинского "Динамо" пятое поражение, но имея 37 баллов, подопечные Бердыева тем не менее идут в отпуск, оставаясь лидерами чемпионата. Правда в случае сегодняшней победы во Владикавказе их может потеснить Акрон по результату личных встреч. В общем, остаётся ещё одна игра и Первая лига до марта уходит на зимнюю паузу. Болейте за своих, а не против чужих!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:30
Неужели Бердыев передумал в РПЛ? Динамо не похоже на лидеров
drug01
drug01
вчера в 19:17
Так играть надо всегда! Теперь можно отдохнуть!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:03
Отмучились епрст..Торпедо терпело и дотерпело. С победой их! Динамо сыграло худший свой матч, что я видел. Не жалеют своих болел игроки. Не команда, а сброд с зазвездившимся Касинтурой.
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