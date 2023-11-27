«Торпедо» обыграло лидера Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче 20-го тура Первой лиги (0:2).
На 76-й минуте Илья Стефанович открыл счёт. Удвоил преимущество москвичей Руслан Червяков на 80-й.
«Динамо» лидирует в первенстве России с 37 очками. «Торпедо» занимает 8-е место, имея в активе 27 баллов.
Сегодня до матча команда Курбана Бердыева считалась фаворитом, но футболисты "Торпедо" продемонстрировали хорошую игру и заслуженно победили. Во втором тайме было заметно преимущество "автозаводцев" и, когда Артем Горлов угадав с заменами, бросил в бой Илью Стефановича и Руслана Червякова, те забили по мячу, что принесло "Торпедо" 7-ю победу в сезоне. На счету "автозаводцев" стало 27 очков и 8-е место в турнирной таблице. У махачкалинского "Динамо" пятое поражение, но имея 37 баллов, подопечные Бердыева тем не менее идут в отпуск, оставаясь лидерами чемпионата. Правда в случае сегодняшней победы во Владикавказе их может потеснить Акрон по результату личных встреч. В общем, остаётся ещё одна игра и Первая лига до марта уходит на зимнюю паузу. Болейте за своих, а не против чужих!
Сегодня до матча команда Курбана Бердыева считалась фаворитом, но футболисты "Торпедо" продемонстрировали хорошую игру и заслуженно победили. Во втором тайме было заметно преимущество "автозаводцев" и, когда Артем Горлов угадав с заменами, бросил в бой Илью Стефановича и Руслана Червякова, те забили по мячу, что принесло "Торпедо" 7-ю победу в сезоне. На счету "автозаводцев" стало 27 очков и 8-е место в турнирной таблице. У махачкалинского "Динамо" пятое поражение, но имея 37 баллов, подопечные Бердыева тем не менее идут в отпуск, оставаясь лидерами чемпионата. Правда в случае сегодняшней победы во Владикавказе их может потеснить Акрон по результату личных встреч. В общем, остаётся ещё одна игра и Первая лига до марта уходит на зимнюю паузу. Болейте за своих, а не против чужих!
Всегда говорил и говорить буду- не будь в моей жизни ДИНАМО, неприменно было бы Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи вам, торпедовцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не позволяйте никому- забывать о вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всегда говорил и говорить буду- не будь в моей жизни ДИНАМО, неприменно было бы Торпедо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи вам, торпедовцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не позволяйте никому- забывать о вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!