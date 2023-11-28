Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира U17

Сборная Франции обыграла команду Мали в полуфинале чемпионата мира U17 (2:1).
Ибрахим Диарра вывел французов вперед на 45+4-й минуте. Иванн Тити на 56-й счет сравнял, а победный гол забил Исмаэль Бунеб на 69-й.
В финале Франция сыграет с Германией 2 декабря. Мали и Аргентина встретятся в поединке за 3-е место за день до этого.
Германия также показала высокий уровень игры на протяжении всего чемпионата, и их участие в финале делает матч еще более интригующим.
Матч за третье место между Мали и Аргентиной также обещает быть интересным, поскольку обе команды продемонстрировали свою способность бороться до конца и достигать высоких результатов.
Таким образом, оба матча - как финал, так и матч за третье место - обещают быть захватывающими и наполненными яркими моментами.
Германия также показала высокий уровень игры на протяжении всего чемпионата, и их участие в финале делает матч еще более интригующим.
Матч за третье место между Мали и Аргентиной также обещает быть интересным, поскольку обе команды продемонстрировали свою способность бороться до конца и достигать высоких результатов.
Таким образом, оба матча - как финал, так и матч за третье место - обещают быть захватывающими и наполненными яркими моментами.
мои семнадцать лет на Большом Каретном..!!! Красивый финал и
сборные сильные,хочу ничью (2:2)и пенальти, удачи!!!
мои семнадцать лет на Большом Каретном..!!! Красивый финал и
сборные сильные,хочу ничью (2:2)и пенальти, удачи!!!