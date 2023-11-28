Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира U17

вчера, 17:25

Сборная Франции обыграла команду Мали в полуфинале чемпионата мира U17 (2:1).

Ибрахим Диарра вывел французов вперед на 45+4-й минуте. Иванн Тити на 56-й счет сравнял, а победный гол забил Исмаэль Бунеб на 69-й.

В финале Франция сыграет с Германией 2 декабря. Мали и Аргентина встретятся в поединке за 3-е место за день до этого.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Шахтёр» минимально обыграл «Антверпен»
Вчера, 22:40
Дубль Иммобиле помог «Лацио» переиграть «Селтик»
Вчера, 22:37
«Аль-Хиляль» переиграл «Навбахор», Малком забил гол
Вчера, 21:50
«Балтика» и «Локомотив» сыграли вничью в 1/4 финала Кубка России
Вчера, 20:12
Сборная Германии стала первым финалистом чемпионата мира U17
Вчера, 14:29
«Зенит» и «Арсенал» вышли в лидеры. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5
Вчера, 01:31
Сортировать
Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:45
Читаешь фамилии игроков которые забивали голы, и такое ощущение, что как будто автор перепутал игроков сборных. Иванн Тити в моей голове точно французская фамилия, а не Исмаэль Бунеб
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 20:22
Ничего особенного, просто сборная Франции до 17
112910415
112910415
вчера в 18:53
французы опять сильны
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:48
Молодцы ребятушки лягушатники ! Надеюсь на красивый футбол в финале и Победу !!!
kpjkk67ayccf
kpjkk67ayccf
вчера в 18:10
Финальный матч обещает быть захватывающим, учитывая высокий уровень игры обеих команд. Франция продемонстрировала свою силу в полуфинальной игре, обыграв команду Мали. Ибрахим Диарра, Иванн Тити и Исмаэль Бунеб показали отличное взаимодействие на поле и умение играть в команде.

Германия также показала высокий уровень игры на протяжении всего чемпионата, и их участие в финале делает матч еще более интригующим.

Матч за третье место между Мали и Аргентиной также обещает быть интересным, поскольку обе команды продемонстрировали свою способность бороться до конца и достигать высоких результатов.

Таким образом, оба матча - как финал, так и матч за третье место - обещают быть захватывающими и наполненными яркими моментами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:52
Такое чувство, что за Мали играли "трактористы"). Это подставные, или, как говорил Дзага, "переписанные".
shur
shur
вчера в 17:50, ред.
...хочу увидеть красивый финал футбола будущего, Боже мой -где
мои семнадцать лет на Большом Каретном..!!! Красивый финал и
сборные сильные,хочу ничью (2:2)и пенальти, удачи!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 