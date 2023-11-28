Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира U17

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вчера, 17:25

Сборная Франции обыграла команду Мали в полуфинале чемпионата мира U17 (2:1).

Ибрахим Диарра вывел французов вперед на 45+4-й минуте. Иванн Тити на 56-й счет сравнял, а победный гол забил Исмаэль Бунеб на 69-й.

В финале Франция сыграет с Германией 2 декабря. Мали и Аргентина встретятся в поединке за 3-е место за день до этого.