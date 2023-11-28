«Зенит» и «Арсенал» вышли в лидеры. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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сегодня, 01:31

В РПЛ лидером турнира впервые в сезоне стал «Зенит», сместивший «Краснодар». Петербуржцы набрали 33 очка, южане отстают от них на один балл. Тройку замыкает «Динамо» (28 пунктов). В зоне стыковых матчей располагаются «Оренбург» (14 очков) и «Ахмат» (13 баллов). Замыкают таблицу «Балтика» (12 пунктов) и «Сочи» (10 баллов).

В АПЛ в лидеры вышел «Арсенал» (30 очков). «Манчестер Сити» — второй (29 баллов). Третье и четвёртое места занимают «Ливерпуль» и «Астон Вилла» соответственно (у них по 28 пунктов). В зоне вылета находятся «Шеффилд Юнайтед» (5 баллов), «Эвертон» и «Бернли» (по 4 пункта).

В Ла Лиге первое место занимает «Реал» (35 очков). Следом идёт «Жирона», имеющая столько же баллов. Замыкают четвёрку «Атлетико» и «Барселона», у обеих команд по 31 пункту. В конце таблицы находятся «Сельта» (8 очков), «Гранада» (7 баллов) и «Альмерия» (3 пункта).

В Бундеслиге первую строчку удерживает «Байер» (34 очка). «Бавария» вторая (32 балла). Далее в четвёрке находятся «Штутгарт» (27 пунктов) и «Боруссия» Дортмунд (24 очка). В зоне стыковых матчей идёт «Майнц» (8 баллов), а замыкают таблицу «Унион Берлин» и «Кёльн» (7 и 6 пунктов соответственно).

В Серии А лидерство за собой сохранил «Интер» (32 очка). На второй строчке располагается «Ювентус» (30 баллов). У идущего третьим «Милана» 26 пунктов. Также в четвёрке находится «Наполи» (24 очка). В нижней части таблицы — «Эмполи», «Верона» и «Салернитана» (10, 9 и 8 баллов соответственно).