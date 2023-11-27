«Алания» сыграла вничью с «Акроном» в поединке Первой лиги .

«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги (1:1).
На 25-й минуте Батраз Гурциев вывел хозяев вперёд. Тольяттинцы отыгрались на 39-й — голом отметился Абу-Саид Эльдарушев.
«Алания» занимает 6-е место в первенстве России, имея в активе 32 очка. «Акрон» находится на 3-й позиции с 35 баллами.
Ожидание не оправдао надежд на этот матч . Думал что в последнем матче перед зимней паузой обе команды выдадут зрелищный футбол со множеством голевых моментов . Но лишь первый тайм оказался более или менее смотрибельным и когда команда хозяев поля Алания могла уходить на перерыв с перевесом в два три мяча . Две перекладины и опаснейший удар с убойной позиции по воробьям стадиона в Грозном, так и не позволили увеличить преимущество команды хозяев поля . Ну а второй тайм проходил как будто обе команды договорились катать вату до финального свистка . Вообщем второй тайм превратился в унылое зрелище без всяких осложнений у обеих ворот . Теперь будем надеяться на зимнюю трансферную паузу, где у Алании должны произойти координальные изменения в составе и конечно ждём нового главного тренера . Задачи на сезон никто не отменял , выход в РПЛ .
Ожидание не оправдао надежд на этот матч . Думал что в последнем матче перед зимней паузой обе команды выдадут зрелищный футбол со множеством голевых моментов . Но лишь первый тайм оказался более или менее смотрибельным и когда команда хозяев поля Алания могла уходить на перерыв с перевесом в два три мяча . Две перекладины и опаснейший удар с убойной позиции по воробьям стадиона в Грозном, так и не позволили увеличить преимущество команды хозяев поля . Ну а второй тайм проходил как будто обе команды договорились катать вату до финального свистка . Вообщем второй тайм превратился в унылое зрелище без всяких осложнений у обеих ворот . Теперь будем надеяться на зимнюю трансферную паузу, где у Алании должны произойти координальные изменения в составе и конечно ждём нового главного тренера . Задачи на сезон никто не отменял , выход в РПЛ .