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«Алания» сыграла вничью с «Акроном» в поединке Первой лиги

вчера, 21:30
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Алания» и «Акрон» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги (1:1).

На 25-й минуте Батраз Гурциев вывел хозяев вперёд. Тольяттинцы отыгрались на 39-й — голом отметился Абу-Саид Эльдарушев.

«Алания» занимает 6-е место в первенстве России, имея в активе 32 очка. «Акрон» находится на 3-й позиции с 35 баллами.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:25
Аланию можно смело вычёркивать из соискателей путёвки в РПЛ.
Если даже они как то зацепятся за переходные игры, что в принципе вряд ли с такой игрой, то отсутствия стадиона не даст им этого сделать.
Стадион оказался долгостроем, денежка куда то пропадает.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:29
Как минимум восемь команд весной поборются за выход в РПЛ.
wpj5ez82p68v
wpj5ez82p68v ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:13
Что интересного то?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:41
«Алания» сыграла вничью с «Акроном» в поединке Первой лиги .
Ожидание не оправдао надежд на этот матч . Думал что в последнем матче перед зимней паузой обе команды выдадут зрелищный футбол со множеством голевых моментов . Но лишь первый тайм оказался более или менее смотрибельным и когда команда хозяев поля Алания могла уходить на перерыв с перевесом в два три мяча . Две перекладины и опаснейший удар с убойной позиции по воробьям стадиона в Грозном, так и не позволили увеличить преимущество команды хозяев поля . Ну а второй тайм проходил как будто обе команды договорились катать вату до финального свистка . Вообщем второй тайм превратился в унылое зрелище без всяких осложнений у обеих ворот . Теперь будем надеяться на зимнюю трансферную паузу, где у Алании должны произойти координальные изменения в составе и конечно ждём нового главного тренера . Задачи на сезон никто не отменял , выход в РПЛ .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:10
Интересные дела творятся...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:05
А ведь в Первой лиге борьба не менее интересна и напряжённая - ждём весны.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:38
Я же говорю колбасит все команды. Динамо давало шанс, но никто не воспользовался. Надеюсь подарков больше не будет.
Гость
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