Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг самых скандальных трансферов

1700902662

25 ноября 2023, 11:57

Сайт FourFourTwo составил рейтинг трансферов, которые фанаты восприняли наиболее негативно. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

2. из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.

3. из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.

4. Йохан Кройф из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.

5. Эйсебио из «Спортинг Лоуренса-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году.

6. Мо Джонстон из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году.

8. Эшли Коул из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.

9. Марио Гётце из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году.