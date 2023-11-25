Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг самых скандальных трансферов

Сайт FourFourTwo составил рейтинг трансферов, которые фанаты восприняли наиболее негативно. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.
2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.
3. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.
4. Йохан Кройф из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.
5. Эйсебио из «Спортинг Лоуренса-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году.
6. Мо Джонстон из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.
7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году.
8. Эшли Коул из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.
9. Марио Гётце из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году.
10. Неймар из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году.
Есть бесячество болельщиков, основанное на принципиальном соперничестве команд; а есть дела посерьёзней - потеря одного из ведущих игроков, влекущая тотальное коверканье и ломку всей игровой системы клуба.
Имхо.
Поэтому Фигу фигой, но разрушение лучшей тройки нападения современности - уход Неймара, при бездействии ишака Бартомеу и чм..шника Луиса Энрике, это самая большая потеря в футбольном, имиджевом смысле за всю Историю игры, от которой, кстати, Барселона до сих пор оправиться не может.
Есть бесячество болельщиков, основанное на принципиальном соперничестве команд; а есть дела посерьёзней - потеря одного из ведущих игроков, влекущая тотальное коверканье и ломку всей игровой системы клуба.
Имхо.
Поэтому Фигу фигой, но разрушение лучшей тройки нападения современности - уход Неймара, при бездействии ишака Бартомеу и чм..шника Луиса Энрике, это самая большая потеря в футбольном, имиджевом смысле за всю Историю игры, от которой, кстати, Барселона до сих пор оправиться не может.