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Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг самых скандальных трансферов

25 ноября 2023, 11:57

Сайт FourFourTwo составил рейтинг трансферов, которые фанаты восприняли наиболее негативно. В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Луиш Фигу из «Барселоны» в «Реал» в 2000 году.

2. Сол Кэмпбелл из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001 году.

3. Роберто Баджо из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990 году.

4. Йохан Кройф из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983 году.

5. Эйсебио из «Спортинг Лоуренса-Маркиш» в «Бенфику» в 1960 году.

6. Мо Джонстон из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году.

7. Диего Марадона – уход из «Наполи» в 1991 году.

8. Эшли Коул из «Арсенала» в «Челси» в 2006 году.

9. Марио Гётце из «Боруссии» Дортмунд в «Баварию» в 2013 году.

10. Неймар из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году.

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
25 ноября в 17:30
Тут скорее о самых нашумевших переходов игроков. Марадона ушел из Наполи не является транфкром
Остапчук 67
Остапчук 67
25 ноября в 14:38
А где же Гризманн?
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
25 ноября в 14:05
Доброго Здоровья sihafazatron!
К этому списку можно добавить переход Зобнина из Динамо в Спартак.
ДСА
ДСА
25 ноября в 13:59
На халяву англичане забрали из ЦСКА и отказываются платить, это не скандал?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
25 ноября в 13:43
А где трансфер Володьки Быстрова из Зенита в Спартак и обратно из Спартака в Зенит?
Свой среди чужих, чужой среди своих...
Penokkio
Penokkio
25 ноября в 13:29
Вместо Баджо должен стоять трансфер Батистуты из Фиорентины в Рому. У чуваков банально статуя этого футболиста стояла, и они ее от злости демонтировали))
Lewa2708
Lewa2708
25 ноября в 13:21
От себя еще добавлю. Болезненный переход Нойера из Шальке в Баварию. Торрес из Ливерпуля в Челси. Игуаин из Наполи в Ювентус. Ван Перси из Арсенала в МЮ.
galem72
galem72
25 ноября в 12:43, ред.
Ешё Сапогов с большим скандалом переходил из нижегородской Волги в Ювентус. Правда, по пути в Турин он потерялся в Юрмале. А Ювентусу ничего не оставалось, кроме как прокучивать присланным им перед переходом диск с голами этого легендарного голеадора.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 ноября в 12:38, ред.
Такой..., скажем так ... склизский критерий скандальности от FourFourTwo.

Есть бесячество болельщиков, основанное на принципиальном соперничестве команд; а есть дела посерьёзней - потеря одного из ведущих игроков, влекущая тотальное коверканье и ломку всей игровой системы клуба.

Имхо.
Поэтому Фигу фигой, но разрушение лучшей тройки нападения современности - уход Неймара, при бездействии ишака Бартомеу и чм..шника Луиса Энрике, это самая большая потеря в футбольном, имиджевом смысле за всю Историю игры, от которой, кстати, Барселона до сих пор оправиться не может.
Grizly88
Grizly88
25 ноября в 12:36
Отдал бы первое место Кэмпбеллу как его ненавидили
Futurista
Futurista ответ Мaлик (раскрыть)
25 ноября в 12:34, ред.
Да уж...знатную фигу показал каталонцам Фигу)...
sihafazatron
sihafazatron
25 ноября в 12:29, ред.
Тевес из МЮ в МС
Кантона из Лидса в МЮ.
А из наших вспоминаются Дзюба, Глушак, Быстров, Игнашевич
Мaлик
Мaлик
25 ноября в 12:26
Думаю что Фигу никто не переплюнет...:))) ... навечно первое место.
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