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Портал FourFourTwo опубликовал список лучших левых защитников

сегодня, 09:57

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых лучших левых защитников. Возглавляет его латераль «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис. Игрок выступает за мюнхенский клуб с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Дэвис сыграл 18 матчей во всех турнирах, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего канадца в 70 миллионов евро.

Полностью рейтинг лучших левых защитников по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария», сборная Канады).

2. Тео Эрнандес («Милан», сборная Франции).

3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль», сборная Шотландии).

4. Александр Зинченко («Арсенал», сборная Украины).

5. Дестини Удоджи («Тоттенхэм», сборная Италии).

6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», сборная Англии).

7. Ферлан Менди («Реал»).

8. Алехандро Бальде («Барселона», сборная Испании).

9. Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен», сборная Португалии).

10. Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион», сборная Эквадора).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 23:25
То есть только меня смутило здесь присутствие Менди...
После Марсело он выглядит как дераево,..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:04
Зинченко лучше Роберстона - это что прогон такой?
ABir
ABir
сегодня в 14:05
Четверо из десяти англичане
lobsterdam
lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:31
в Уфе научили...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:03, ред.
Очень даже адекватный список..., за исключением Бальде (имхо). Как он вообще туда залетел понять не могу... Ну да ладно.
На Sportskeeda, которому я склонен больше доверять, практически те же номинанты:
1. место - Гегейру (БД)
2. место - Дэвис (Бавария)
3. - Зинченко
4. - Шоу
5. - Эрнандес.

Ну а то, что топовых ЛЗ действительно сейчас нет, так в том есть объяснение.
Этот игрок, кроме как призвания быть дефом, к тому же должен быть и Левшой, что уже само по себе достаточно редкое явление.
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 11:11
Глядя на этот список, приходишь к выводу, что сейчас нет ни одного топового ЛЗ. Почти все, кто в нем представлен, хороши как вингеры, а в защите зачастую проваливаются.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:36
Бред а не список, хотя шас и лучших левых защитников таких ярких и нету, потихоньку умирает футбол.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:02
Хотелось бы знать, как составляют такой рейтинг
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:59
Зинченко красавчик
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 09:59
Зинченко, серьезно?
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