Портал FourFourTwo опубликовал список лучших левых защитников

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сегодня, 09:57

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых лучших левых защитников. Возглавляет его латераль «Баварии» и сборной Канады . Игрок выступает за мюнхенский клуб с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Дэвис сыграл 18 матчей во всех турнирах, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего канадца в 70 миллионов евро.

Полностью рейтинг лучших левых защитников по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Альфонсо Дэвис («Бавария», сборная Канады).

2. («Милан», сборная Франции).

3. («Ливерпуль», сборная Шотландии).

4. («Арсенал», сборная Украины).

5. («Тоттенхэм», сборная Италии).

6. («Манчестер Юнайтед», сборная Англии).

7. («Реал»).

8. («Барселона», сборная Испании).

9. («Пари Сен-Жермен», сборная Португалии).

10. («Брайтон энд Хоув Альбион», сборная Эквадора).

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