Портал FourFourTwo опубликовал список лучших левых защитников

Портал FourFourTwo опубликовал рейтинг самых лучших левых защитников. Возглавляет его латераль «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис. Игрок выступает за мюнхенский клуб с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Дэвис сыграл 18 матчей во всех турнирах, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего канадца в 70 миллионов евро.
Полностью рейтинг лучших левых защитников по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Альфонсо Дэвис («Бавария», сборная Канады).
2. Тео Эрнандес («Милан», сборная Франции).
3. Эндрю Робертсон («Ливерпуль», сборная Шотландии).
4. Александр Зинченко («Арсенал», сборная Украины).
5. Дестини Удоджи («Тоттенхэм», сборная Италии).
6. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед», сборная Англии).
7. Ферлан Менди («Реал»).
8. Алехандро Бальде («Барселона», сборная Испании).
9. Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен», сборная Португалии).
10. Первис Эступиньян («Брайтон энд Хоув Альбион», сборная Эквадора).
Ранее FourFourTwo опубликовал рейтинг самых скандальных трансферов.
На Sportskeeda, которому я склонен больше доверять, практически те же номинанты:
1. место - Гегейру (БД)
2. место - Дэвис (Бавария)
3. - Зинченко
4. - Шоу
5. - Эрнандес.
Ну а то, что топовых ЛЗ действительно сейчас нет, так в том есть объяснение.
Этот игрок, кроме как призвания быть дефом, к тому же должен быть и Левшой, что уже само по себе достаточно редкое явление.
На Sportskeeda, которому я склонен больше доверять, практически те же номинанты:
1. место - Гегейру (БД)
2. место - Дэвис (Бавария)
3. - Зинченко
4. - Шоу
5. - Эрнандес.
Ну а то, что топовых ЛЗ действительно сейчас нет, так в том есть объяснение.
Этот игрок, кроме как призвания быть дефом, к тому же должен быть и Левшой, что уже само по себе достаточно редкое явление.