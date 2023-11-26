Рейтинг главных футболистов мира прямо сейчас. Англичане вырвались на вершину

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вчера, 15:31

Два десятилетия не могли забраться настолько высоко.

8. Родри

При всем уважении к Доку, Сака, Сону, Винисиусу, Сане, Мэддисону и Альваресу, а также к халифам на час, коих привычно немало в топ-5, не будем включать их в список. Больше не всегда значит лучше. Удачная игра Чалханоглу, Бруну Фернандеша и Кварацхелии в отдельных матчах заслуживает комплиментов. Доннарумма и Алиссон порой радуют в воротах. Салиба и Ван Дейк сейчас самые крутые центральные защитники мира. Вот только каждый из названных игроков, как и молодые таланты – Вирц, Мусиала, Симонс и так далее, могут играть намного, намного лучше. В мире восемь человек на космической скорости, это немало. И Родри впечатляет тем, что сохранил форму с весны. А ещё умудрился оказаться в компании форвардов. Футбол теперь открытый и атакующий, не удивительно, что в рейтинге нападающие.

7. Мохамед Салах

Хорош. Жаль, что уедет к шейхам летом. Но это плата за отсутствие порядка на трансферном рынке. Шейхам разрешают покупки без финансового обоснования, что нарушает права европейских клубов – и тех, кто не продаёт им футболистов, теряя прибыль с потолка, и тех, кто отдаёт ценных звезд. Но в «Ливерпуле» свыкаются с мыслью об отъезде египтянина, пользуясь его голевыми действиями. У Салаха 15 баллов по «гол плюс пас» в 13 играх АПЛ , но не это главное. Он единственный зрелый человек в атаке «Ливерпуля», от которого прямо зависят результаты, как и от Ван Дейка в защите.

6. Антуан Гризманн

Недооценённый игрок, ведь у «Атлетико» нет такой армии фанатов, как у «Реала» и «Барселоны». Многие подвиги Антуана просто не видят. В каталонском клубе француз провалился, но это ещё один повод включить его в список – Гризманн вернулся на вершину. Что творил в Катаре, то продолжает в футболке команды Симеоне. Слухи о переезде в Манчестер логичные, МЮ нужен новый Эрик Кантона, но весельчак Антуан скорее останется в Мадриде. Иногда Гризманна заносит, дважды попадал в глупые расистские скандалы, это не самый умный парень в футболе, зато великий мастер на поле.

5. Лаутаро Мартинес

Возможно, следующий тренер сборной Аргентины после Скалони – Лионель заявил, что может покинуть команду, подружит Лаутаро на поле с Альваресом и Месси. Ди Мария объявил, что Кубка Америки 2024 станет для него последним в бело-голубой футболке. Значит, появляется свободное место в атаке. Но даже без геройств за Аргентину Лаутаро является одним из лучших футболистов мирового футбольного сезона прямо сейчас. Главный игрок Серии А, где сейчас есть настоящая конкуренция. Лаутаро – надежда Индзаги на первое Скудетто в тренерской карьере. Сегодня форвард сыграет против «Ювентуса», ещё одна проверка.

4. Эрлинг Холанд

Почему не первый? Потому что кроме голов в футболе есть другие вещи. Пока «Манчестер Сити» чаще работает на Эрлинга, чем Холанд на команду. Гвардиола и все эксперты без ума от голевого чутья норвежца. Невероятный футболист, который быстрее всех в истории достиг отметки в 50 голов в АПЛ . Абсолютный любимчик с чувством юмора и самоиронией. Одна из лучших «девяток» в истории футбола, хотя ему всего 23 года. Уникум, который достиг многого. Но пока не стал первым футболистом мира, не должен терять мотивацию, ведь надо намного чаще быть героем центральных матчей и важно стать вожаком сборной Норвегии.

3. Килиан Мбаппе

В Лиге 1 два футболиста заслужили право называться главными на старте сезона. Это Головин из «Монако» и Мбаппе из ПСЖ . Но если для россиянина подобный успех это вершина в карьере и возможность зацепиться за переход в великий клуб из самой серьёзной лиги мира, то для Мбаппе чемпионат Франции это золотая клетка. Видно даже по тому, что без сборов Килиан всех разрывает – 11 голов, 2 ассиста, 59 ударов в 12 матчах, в среднем 5.5 за игру, хотя француз не центральный нападающий. Невзирая на капризы и скандалы, Мбаппе уникальный футболист. Жаль лишь, что встретит 25-летие в лиге, где матч главных конкурентов – ПСЖ и «Монако», заканчивается разгромом 5:2.

2. Харри Кейн

Один вопрос. Почему не уехал раньше? Представьте, сколько кубков и финалов мог провести Кейн в окружении напарников уровня «Баварии», «Реала» и «Барселоны». «Тоттенхэм» – классная команда, но не для борьбы за трофеи и рекорды. В «Манчестер Сити» побить голевой рекорд в АПЛ проще, чем со «шпорами». Кейн в «Баварии» словно впервые вдохнул на полную грудь. У Харри 18 голов в 12 первых матчах в Бундеслиге, а ещё пять ассистов. Также 6 голевых действий в Лиге чемпионов. Только один момент огорчает – «Бавария» проиграла Суперкубок Германии и вылетела из Кубка. Пока Кейн опять без трофеев, а «Байер» идеального Алонсо, которого вербует клуб из Мюнхена, выше в таблице Бундеслиги. Но к Кейну нет вопросов. Самая совершенная «девятка» в футболе. Холанду для такой разноплановой игры не хватает опыта.

1. Джуд Беллингем