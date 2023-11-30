КДК не увидел оснований для рассмотрения драки в игре «Балтика» — «Спартак»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не рассматривал на прошедшем заседании драку между болельщиками на стадионе во время матча 16‑го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак», но готов это сделать, если появятся основания. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
КДК не представил в повестку данный вопрос. В повестке дня лиги данного вопроса не было. Пока у нас оснований не возникло для рассмотрения этого дела. По крайней мере, пока. Если появятся основания, то, естественно, будет рассмотрено.
трудно разглядеть
трудно разглядеть
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1366152/baltika-spartak 26.11.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1366152/baltika-spartak 26.11.2023