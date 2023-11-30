КДК не увидел оснований для рассмотрения драки в игре «Балтика» — «Спартак»

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сегодня, 16:59

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) не рассматривал на прошедшем заседании драку между болельщиками на стадионе во время матча 16‑го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак», но готов это сделать, если появятся основания. Об этом сообщил глава комитета .