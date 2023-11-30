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ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

КДК не увидел оснований для рассмотрения драки в игре «Балтика» — «Спартак»

сегодня, 16:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не рассматривал на прошедшем заседании драку между болельщиками на стадионе во время матча 16‑го тура РПЛ «Балтика» — «Спартак», но готов это сделать, если появятся основания. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК не представил в повестку данный вопрос. В повестке дня лиги данного вопроса не было. Пока у нас оснований не возникло для рассмотрения этого дела. По крайней мере, пока. Если появятся основания, то, естественно, будет рассмотрено.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:53
снегопад же был
трудно разглядеть
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:20, ред.
Приветствую ! На Соккере была заметка с небольшим видео. - В РПЛ рассказали об инциденте с дракой на матче «Балтики» и «Спартака»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1366152/baltika-spartak 26.11.2023
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:17
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:05
Ты не видел, я тоже. Не понимаю о чем речь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:00
А разве драка была?)
Гость
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