В КДК РФС объяснили решение о дисквалификации Баринова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС объяснил, почему было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» и сборной России на два матча.

После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде «для всего футбола – вы позор». Мы попросили объяснить, что он имел ввиду. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо. Мы спросили о контактах с судьями после матча для извинения. Баринов ответил, что он не извинялся ни публично, ни по телефону.

Это было сказано в присутствии других лиц и затрагивает репутацию. Мы считаем, что это оскорбительно, потому что судья и делегат определили это как оскорбление. За оскорбительное отношение Баринов дисквалифицирован на два матча: один — реально, один — условно. Испытательный срок — один год.