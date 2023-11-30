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В КДК РФС объяснили решение о дисквалификации Баринова

сегодня, 15:36

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему было принято решение дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова на два матча.

После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде «для всего футбола – вы позор». Мы попросили объяснить, что он имел ввиду. Баринов сказал, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо. Мы спросили о контактах с судьями после матча для извинения. Баринов ответил, что он не извинялся ни публично, ни по телефону.

Это было сказано в присутствии других лиц и затрагивает репутацию. Мы считаем, что это оскорбительно, потому что судья и делегат определили это как оскорбление. За оскорбительное отношение Баринов дисквалифицирован на два матча: один — реально, один — условно. Испытательный срок — один год.

Ранее Григорьянц высказался на тему дисквалификаций главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

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