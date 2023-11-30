КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на четыре матча

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии дисквалифицирован на 3 матча плюс игра условно КДК РФС за оскорбительный жест в адрес арбитра. Об этом сообщил глава комитета .

Судьям ничего не известно о том, пытался ли Кордоба попасть к арбитрам после игры. Основным аргументом Кордобы было следующее: данный жест Джон показывал своим игрокам, а не судьям. Кордоба был очень расстроен игрой партнёров по команде и показал данный жест на эмоциях. Джон считает, что команда не проявила достаточной воли к победе. Отличие этой ситуации от инцидента Соболева и Роши в том, что жест был показан в адрес официального лица — судьи. Арбитр настаивает, что жест был показан именно ему, поэтому Кордоба быстро убежал в раздевалку. Итог: дисквалификация на 4 матча РПЛ (3 — реально, 1 — условно) и штраф 200 000 рублей.