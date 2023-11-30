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КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на четыре матча

сегодня, 15:28
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба дисквалифицирован на 3 матча плюс игра условно КДК РФС за оскорбительный жест в адрес арбитра. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Судьям ничего не известно о том, пытался ли Кордоба попасть к арбитрам после игры. Основным аргументом Кордобы было следующее: данный жест Джон показывал своим игрокам, а не судьям. Кордоба был очень расстроен игрой партнёров по команде и показал данный жест на эмоциях. Джон считает, что команда не проявила достаточной воли к победе. Отличие этой ситуации от инцидента Соболева и Роши в том, что жест был показан в адрес официального лица — судьи. Арбитр настаивает, что жест был показан именно ему, поэтому Кордоба быстро убежал в раздевалку. Итог: дисквалификация на 4 матча РПЛ (3 — реально, 1 — условно) и штраф 200 000 рублей.

Извинения судье Кордоба не принёс. Баринов и Галактионов не могут обжаловать решения КДК, а у Кордобы есть такая возможность. Кордоба заявил, что данный жест показывал и в других странах, но санкций не было. Мы сказали, что есть международная система жестов.

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jd9rt6u43gfw
jd9rt6u43gfw
сегодня в 15:40
Чтобы не трёс тут хозяйством как у себя в Колумбии
Гость
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