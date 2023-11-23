Рейтинг зарплат клубов РПЛ. «Спартак» якобы догоняет «Зенит», а «Динамо» теперь в тройке

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вчера, 23:25

Клуб Семака тратит 3.2 миллиарда рублей на зарплаты без бонусов.

Портал «Capology» специализируется на сборе данных о зарплатах в футболе. Составили рейтинг расходов на зарплаты в РПЛ , который одновременно любопытный и сомнительный. Данные не всегда дружат с официальной отчетностью РФС за 2022 финансовый год, которая была опубликована в июне.

Важно понимать, что привели чисто зарплаты без учета бонусов и премиальных. Похоже, хитрые богачи РПЛ перечисляют часть денег в виде поощрения, а зарплату держат на условно скромном уровне. Впрочем, что скромно для парней, пинающих мяч, то является невероятно большими деньгами для десятков миллионов россиян.

1 место. «Зенит» — 34 млн евро

Расходы 16 миллиардов рублей, а зарплаты 3,3 миллиарда рублей, 20 % от суммы? Не верим. В УЕФА просят, чтобы оклады составляли не более 70 % бюджета, а в пункте «расходы, связанные с реализацией» в отчете РФС видим 7.3 миллиарда, 76 миллионов евро. Сумма ближе к реальности, ведь в заявке полно звезд РПЛ . В «Зените» огромные премиальные выплаты.

2 место. «Спартак» — 30 млн евро

Якобы вплотную к «Зениту». Но «Спартак» не платит футболистам всего 3 млрд рублей в год, реальная сумма выше. В отчете РФС фигурируют 4,5 миллиарда при общих расходах в районе 10 миллиардов рублей. Как видим, «Спартак» где-то в полтора раза беднее, чем «Зенит». Аналогичный разрыв в оплате труда, а не всего 4 миллиона евро, как в рейтинге чистых зарплат.

3 место. «Динамо» — 24 млн евро

Полезные данные. Из них выплывает, что у «Динамо» замечательное финансирование. Расходы клуба почти 8 миллиардов рублей, рядом со «Спартаком», а вот чистый оклад оценивается в 24 миллиона евро. Футболисты «Динамо» должны бороться за место в первой тройке с таким бюджетом клуба и бонусами за их игру. Спонсоры помогают, пора ответить успехами.

4 место. «Локомотив» — 22,4 млн евро

Говорили, что тратят 5,5 миллиарда, но сумма может быть выше. Вот что значит подписать Дзюбу. А если серьезно, то зарплаты в 2,1 миллиарда рублей в год это серьезно, надо с такими деньгами бороться за тройку. Но вот о чемпионстве с таким финансирование говорить не приходится. Если у «Зенита» сумма с бонусами намного выше, то у «Локомотив» разница скромнее.

5 место. ЦСКА – 22 млн евро

У ЦСКА расходов на 7,5 миллиарда рублей. Поэтому не верим, что зарплаты лишь 2,1 млрд рублей. Общие расходы выдают всех с потрохами. ЦСКА , как и «Зенит», прибедняется. Хотя отметим, что в расходах «армейцев» разница между чистым окладом и бонусами небольшая. Всем, кроме Акинфеева, не переплачивают, хотя через клуб провели десятки миллиардов рублей.

6 место. «Краснодар» — 20,3 млн евро

У клуба с расходами в 6,3 миллиарда рублей якобы 2 миллиарда идёт на зарплаты. С бонусами и премиями точно набегает намного больше. Зато шестой в списке «Краснодар» точно тратит меньше, чем «Спартак», но находится выше в таблице – на первом месте. Жаль лишь, что по итогам финансового года у «горожан» убыток 1,1 млрд рублей, без денег Галицкого им не выжить.

7 место. «Сочи» — 16,1 млн евро

Богачи закончились, но зарплаты в «Сочи» показывают, что щедрых владельцев клубов в РПЛ хватает. Последняя команда в таблице тратит 1,5 миллиарда рублей на зарплаты, то есть средний месячный оклад в клубе около 50 000 долларов. Неплохая плата за поражения.

8 место. «Рубин» — 15,8 млн евро

Ожидаемо высоко «Рубин», ведь за клубом стоят невероятно богатые спонсоры. Казанцы сильно выделялись в низшей лиге, у них расходов на 4 миллиарда рублей, поэтому можете не верить этой сумме. Не исключено, что с бонусами набегает намного больше.

9 место. «Ростов» — 15,4 млн евро

Команда Карпина платит футболистам больше денег. Иностранцев мало, россиянам не переплачивают. Это причина, почему потеряют некоторых футболистов следующим летом. Но для провинции суммы огромные – в среднем 44 000 евро в месяц на футболиста. Им пора играть лучше.

10 место. «Ахмат» — 13,4 млн евро

Клуб из Грозного не любит отчеты. В официальном рейтинге РФС указано, что скромные, расходы около 1 миллиарда рублей. При этом в рейтинге обозначены расходы только на зарплаты в 1,3 миллиарда рублей в год. «Ахмат» должен играть лучше.

11 место. «Пари НН» — 11,6 млн евро

«Ростов» выше почти в полтора раза, перешли к скромным клубам РПЛ . Хотя разве 1,1 миллиарда рублей это маленькие деньги? Для Нижнего Новгорода точно большие, так что успехи Юрана это плюс для клуба – проще объяснить, зачем тратятся на футбол, а не на нечто более важное для региона.

12 место. «Оренбург» — 10,8 млн евро

Еще одни скромняги. Тратят на чистые зарплаты миллиард рублей, а общие расходы клуба полтора миллиарда. Получается, аргентинцы идут в «Оренбург» сами, чуть ли не приплачивают. Осталось научиться продавать ценных игроков, ведь доходы пока скромные.

13 место. «Урал» — 10,7 млн евро

Тоже в районе миллиарда рублей на зарплаты, тоже общие расходы клуба примерно на уровне «Оренбурга». Президент Иванов явно выдает премии, но в последнее время Ганчаренко и его футболисты экономят «Уралу» деньги – проигрывают в чемпионате.

14 место. «Балтика» — 9,6 млн евро

А вот это сюрприз. «Балтика», оказывается, скрытый богач. После выхода в РПЛ резко увеличили бюджет клуба, раньше жили на 700 млн рублей в год, а теперь только голая зарплата 925 миллионов. А ведь есть еще прочие расходы – трансферы, организация матчей, а затем бонусы за очки в РПЛ .

15 место. «Крылья Советов» — 9 млн евро

Официально бедные, но состав крепкий и результаты хорошие, раздельное третье место после первого круга РПЛ . Не стоит верить в эту сумму. Клуб с расходами в 2,3 миллиарда рублей в год тратит на зарплату всего 870 миллионов? Так не бывает, Гарре и компания получают больше.

16 место. «Факел» — 7,4 млн евро

В отчете РФС указана сумма, близкая к этому значению – 670 миллионов рублей. Вот только данные по зарплате теперь дают 713 миллионов, что напоминает о подводном камне, ведь многие контракты заключены в иностранной валюте. Обвал рубля автоматически увеличил расходы клубов РПЛ .

Выводы о зарплатах в РПЛ

- Диапазон средних зарплат от 240 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. Суммы огромные, футболистов РПЛ заметно переоценивают. В рыночных условиях они зарабатывали бы намного меньше, так что выплаты – фактор привязки к лиге.

- Клубы скрывают бонусы и зарплаты игрокам и руководству, а этот рейтинг лишь показывает «голые» оклады без учета и налогов, и премий. Видно, что шесть клубов сильно богаче остальных, но и между середняками двукратная разница.

- Отрыв «Зенита» не вырос, ведь у московских клубов и «Краснодара» огромные расходы на зарплаты. Галицкому вряд ли хватает 20 миллионов евро, чтобы оплатить работу состава с востребованным Сперцяном. Созданы все условия.

- Бюджет не значит успехи. «Спартак» тратит 9.6 млрд рублей в год, а «Крылья Советов» в четыре раза меньше, но Абаскаля разгромили в Самаре 4:0. Впрочем, на дистанции расходы влияют, ведь «Зенит» богаче «Факела» в десять раз.