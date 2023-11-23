Уедут Салах, Модрич, Каземиро и Моуриньо. Саудовские шейхи заманивают новую порцию звёзд

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вчера, 20:50

А Роналду хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Шейхи используют метод тысячи отказов

Речь об упрямых монархах. Привыкли к отказам в футболе. Делают десятки запросов, получают одно согласие, называют это трансферной победой. Летом к ним не поехали Салах, Гризманн и Азар. А недавно Де Хеа отказался от огромных денег, поскольку жена устроила скандал и заявила, что не будет жить в Саудовской Аравии, она предпочитает другой вариант. Имеет право на подобные решения. Лукаку и компания тоже вежливо посылали представителей шейхов.

Но непросто отказаться от десятков миллионов долларов. Даже люди, которые год назад насмехались над слухами о переезде, сейчас приказывают агентам отвечать иначе. Моуриньо заявил, что обязательно окажется в Саудовской Аравии, хотя не завтра и не послезавтра. Увольнение из «Ромы» может случиться по ходу сезона, а шейхи часто меняют главных тренеров в Саудовской Премьер-Лиге. Поэтому допускаем переезд португальца на Ближний Восток, ведь деньги это аргумент.

Даже настолько богатый человек, как Моуриньо, не прочь заработать больше. Вот и тренер Гальярдо, которого ждали в одном из серьезных европейских клубов после побед с коллективом «Ривер Плейт», согласился возглавить «Аль-Иттихад». За эту команду играют Канте и Бензема, но владельцев клуба не устраивает пятое место в таблице. Жаль, что аргентинец врет, будто его мотивировали «огромным проектом в интересной лиге», поскольку чемпионат ужасно низкого уровня. В пустыню едут за деньгами.

Трансфер Салаха остается приоритетным

Хотя есть сложные отношения Египта и Саудовской Аравии, видим привязанность Салаха к «Ливерпулю», а также в новом сезоне доказана важность ветерана для обновленной команды, фактор денег остается центральным. Владельцы «красных» услышали Клоппа, который зарубил безумную сделку прошлым летом. Якобы дошли до 200 млн фунтов, хотя авторитетные инсайдеры склонялись к версии, что верхняя планка была на уровне 150 миллионов.

Тоже много, но Клоппу было важно показать, что шейхи не смогут забрать всех, кого пожелают. Вот только Салах прекрасно помнит, какую зарплату ему предлагали в Саудовской Аравии. «Ливерпуль» разгромно проиграет по этому пункту нефтяным миллиардерам. В начале следующего года проведут Кубок Азии, на котором сыграет Саудовская Аравия. Салах параллельно будет бегать на Кубке Африканских Наций, где к нему снова приедут представители шейхов.

Или лично люди из монаршей семьи, чтобы с глазу на глаз убедить Мохамеда согласиться на переезд. Скорее всего, ему предложат самому выбрать клуб, поскольку понятно, что владелец у них один, наследный принц. Если Каземиро просто устал от бардака в МЮ и приказал агенту изучить варианты в Саудовской Аравии, где у него немало знакомых, то Салах может, как и Модрич, склониться к такому выбору из-за огромного гонорара. Ветеранам дарят деньги.

Планируют участие в Лиге чемпионов

Самая печальная часть истории о саудовских деньгах в большом футболе. Они хотят пролезть в еврокубки. Президент УЕФА Чеферин понимает, что могут начаться протесты фанатов, если отдать две путевки в новую Лигу чемпионов клубам из Саудовской Аравии. Также глава УЕФА знает, что клубы из Европы могут отказаться летать в Саудовскую Аравию на матчи. Между Лондоном и Эр-Риядом 3 800 километров, европейцы будут бурчать.

Вот только между Лондоном и Казанью аналогичное расстояние. До Москвы и Санкт-Петербурга тоже не близко. Впрочем, саудовская история совершенно другая, поскольку Россия сразу была в зоне УЕФА , а ближневосточная страна в совсем другой конфедерации, нет спортивного принципа. Но деньги для УЕФА важнее смыслов, поэтому Чеферин может подарить клубам шейхов путевки в главный клубный турнир мира, невзирая на протесты.

Осталось пригласить «Интер Майами» — вот и Суперлига. Футбольной выгоды совсем никакой, но чтобы не было смешных поражений, аравийцам надо усиливать составы иностранцами, а ещё приглашать именитых тренеров. «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» слишком слабые команды для достойных выступлений в Лиге чемпионов. «Сельта» вынесла команду Роналду 5:0, «Бенфика» обыграла 4:1, а ПСЖ и «Интер» подарили ничьи, которые ничего не значат.

Саудовцы будут усиливаться ветеранами

В официальном матче ЛЧ увидим избиения саудовцев, в УЕФА это учитывают и честно скажут шейхам, что надо набирать новичков. Никто не хочет, чтобы над скандальным решением насмехались. Конечно, допускать клубы из Саудовской Аравии в ЛЧ это изначально бредовая затея, но прощупывают почву не просто так. Есть ведь ещё война УЕФА и ФИФА . Инфантино придумал новый Клубный ЧМ . УЕФА может ответить своей дружбой с теми же шейхами.

Заодно ведущие клубы пытаются набрать по 7 сильных легионеров, как разрешает текущая версия лимита. Но правила обязательно изменят, если будет больше запросов от тренеров. Роналду сейчас играет с Ляпортом, Теллесом, Брозовичем, Отавиу, Талиской и Мане. Вот только остальные игроки «Аль-Насра» заметно слабее. Без травмированного Неймара клуб Малкома «Аль-Хиляль» ставит на Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Митровича, Кубибали и Буну.

Но есть возможность расширить звездный состав, поэтому зимой и следующим летом ждите новой порции расставаний ветеранов с европейским футболом. Понятно, что запала принца может не хватить на стратегический удар по главным клубам мира, а Беллингем, Холанд и Мбаппе посмеются, если за ними придут шейхи, но Салах, Модрич, Каземиро, Чичарито, Дуглас Коста и Варан могут согласиться. В Саудовской Аравии уже много звезд футбола.