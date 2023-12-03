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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом», забив 2 гола в концовке

сегодня, 19:06
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Ливерпуль» выиграл у «Фулхэма» в матче 14-го тура АПЛ (4:3).

На 20-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел мерсисайдцев вперёд. Гарри Уилсон на 24-й сравнял счёт. Алексис МакАллистер на 38-й забил 2-й гол хозяев. Кенни Тете на 45+3-й восстановил равенство. Бобби Рид на 80-й вывел гостей вперёд. На 87-й Ватару Эндо провёл 3-й мяч хозяев. Трент на 89-й оформил дубль.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Фулхэм» — 14-й, у команды 15 баллов.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:18
Ливерпуль еле отскочил,проявил характер.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:16
МакАлистер таким пушечным голом может и отобрать звание лучшего гола месяца у Гарначо.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:15
Что за вратаря откапал Ливерпуль, второй Икариус)
57acyezt6yhs
57acyezt6yhs
сегодня в 19:56
Характер конечно у команды есть, но с обороной беда. На выезде вот так победить будет трудно.
Варвар7
Варвар7 ответ Сергей из Воркуты (раскрыть)
сегодня в 19:54
Нет Серёга это не обсуждение Спартака здесь обсуждают матч АПЛ - а Спартак в Грозном пока в ничью играет после 1 тайма.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:48, ред.
Все хорошо Ливерпуль всегда пропускали много, и на пике клуба были такие матчи.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 19:41
Трент раздухарился..
YNWA
YNWA
сегодня в 19:25
С волевой нас красные!
DXTK
DXTK
сегодня в 19:19
Вот это был триллер из 7 голов, матч Ливерпуля с Фулхэмом по своему накалу и исходу матча напомнил мне матч 96 года Ливерпуля с Ньюкаслом, где были те же 4:3, когда также сороки вели 2-3, казалось что выиграют, но красные все же вырвали тогда победу забив 2 гола,........Так что на подобное может только Ливерпуль......хотя кто-то скажет что тогда победили лидера АПЛ коем был Ньюкасл Кигана, сегодня аутсайдера Фулхэм Силвы..........я говорю об эмоциях в матче, на которые не многие способны.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 19:18, ред.
Невыразительная игра "битлов"..., но когда в команде такая группа атаки, оборона соперника средней руки (ноги, пардон) рано или поздно просто начинает сыпаться, ибо Салах и Диас дербанят фланги так, как Бобик тряпку, даже невзирая на безобразие в обороне...
Ну а сколько ещё дяде Юре надо косяков Цимикаса, чтоб понять никчёмность последнего, мне неведомо. Упоротость Клоппа по этому дефу просто поражает.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:16
Ох жаль не смотрел этот триллер, фулхэм удивили конечно))
Сергей из Воркуты
Сергей из Воркуты
сегодня в 19:13
Люди, я не понимаю что вы здесь обсуждаюте. Или это не Спартак?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:13
что за валидольная команда у Клоппа!!! дачники приезжают на Энфилд и забивают три!! до этого только 13 в 13 матчах...
молодцы красные ! Бились до конца и заслуженно вырвали Победу!!!
но с защитой надо что то делать..
Отличный матч , спасибо командам!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 19:10
Вот это футбол!
Порадовали команды!
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 19:07
Я не знаю даже, куда "Ливерпуль" придёт с такой игрой, но то, что я видел в этом, скорее стагнацию прошлого сезона мне напоминает. И "Лутон" они обыграть не могут, и с "Фулхэмом", для которого и гол в матче подвиг забить, они трёшку пропускают и потом отыгрываются.

Не знаю, наверное, многие фаны "Ливерпуля" верят в Клоппа, а я уже не верю. С такой динамикой и место в ЛЧ занять будет тяжело. "Касл" и "Челси", как минимум, выглядят понимающими, куда они идут, футбол же "Ливерпуля", как и в прошлом году, несмотря на неплохое турнирное положение пока что, весьма сомнительного качества. Мне кажется, как минимум этот цикл Юргена закончился, и рок-н-рольный футбол мы уже вряд ли увидим. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:07
Хороший получился матч. Ливер молодцы играли до конца!
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