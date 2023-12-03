«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом», забив 2 гола в концовке

«Ливерпуль» выиграл у «Фулхэма» в матче 14-го тура АПЛ (4:3).
На 20-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел мерсисайдцев вперёд. Гарри Уилсон на 24-й сравнял счёт. Алексис МакАллистер на 38-й забил 2-й гол хозяев. Кенни Тете на 45+3-й восстановил равенство. Бобби Рид на 80-й вывел гостей вперёд. На 87-й Ватару Эндо провёл 3-й мяч хозяев. Трент на 89-й оформил дубль.
«Ливерпуль» занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Фулхэм» — 14-й, у команды 15 баллов.
Не знаю, наверное, многие фаны "Ливерпуля" верят в Клоппа, а я уже не верю. С такой динамикой и место в ЛЧ занять будет тяжело. "Касл" и "Челси", как минимум, выглядят понимающими, куда они идут, футбол же "Ливерпуля", как и в прошлом году, несмотря на неплохое турнирное положение пока что, весьма сомнительного качества. Мне кажется, как минимум этот цикл Юргена закончился, и рок-н-рольный футбол мы уже вряд ли увидим. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю.
Не знаю, наверное, многие фаны "Ливерпуля" верят в Клоппа, а я уже не верю. С такой динамикой и место в ЛЧ занять будет тяжело. "Касл" и "Челси", как минимум, выглядят понимающими, куда они идут, футбол же "Ливерпуля", как и в прошлом году, несмотря на неплохое турнирное положение пока что, весьма сомнительного качества. Мне кажется, как минимум этот цикл Юргена закончился, и рок-н-рольный футбол мы уже вряд ли увидим. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю.
Ну а сколько ещё дяде Юре надо косяков Цимикаса, чтоб понять никчёмность последнего, мне неведомо. Упоротость Клоппа по этому дефу просто поражает.
Ну а сколько ещё дяде Юре надо косяков Цимикаса, чтоб понять никчёмность последнего, мне неведомо. Упоротость Клоппа по этому дефу просто поражает.