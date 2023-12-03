«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом», забив 2 гола в концовке

1701619595

сегодня, 19:06

«Ливерпуль» выиграл у «Фулхэма» в матче 14-го тура АПЛ (4:3).

На 20-й минуте Трент Александер-Арнольд вывел мерсисайдцев вперёд. Гарри Уилсон на 24-й сравнял счёт. Алексис МакАллистер на 38-й забил 2-й гол хозяев. Кенни Тете на 45+3-й восстановил равенство. Бобби Рид на 80-й вывел гостей вперёд. На 87-й Ватару Эндо провёл 3-й мяч хозяев. Трент на 89-й оформил дубль.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Фулхэм» — 14-й, у команды 15 баллов.