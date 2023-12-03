«Локомотив» одержал победу над «Зенитом»

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сегодня, 18:56

«Локомотив» выиграл у «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).

Автогол Михаила Кержакова на 8-й минуте вывел хозяев вперёд. Матео Кассьерра на 41-й сравнял счёт. Максим Глушенков на 59-й забил второй для москвичей мяч. На 88-й Наир Тикнизян увеличил преимущество «железнодорожников».

«Локомотив» занимает 6-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Зенит» находится на 2-й позиции с 33 баллами.