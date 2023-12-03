«Локомотив» одержал победу над «Зенитом»

«Локомотив» выиграл у «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).
Автогол Михаила Кержакова на 8-й минуте вывел хозяев вперёд. Матео Кассьерра на 41-й сравнял счёт. Максим Глушенков на 59-й забил второй для москвичей мяч. На 88-й Наир Тикнизян увеличил преимущество «железнодорожников».
«Локомотив» занимает 6-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Зенит» находится на 2-й позиции с 33 баллами.
Медведев уже уехал в Бразилию по спецзаданию Миллера найти бразильцев, которые будут играть лучше нынешних, как запасной вариант можно будет скупить всех топ-игроков РПЛ.
Как сказал легендарный Семак после 1-5 от "Брюгге", "Задачу хорошо выступить в ЛЧ мне никто не ставил", вот и сейчас он смело ответит критикам - "Задачу хорошо выступить в РПЛ мне никто не ставил" и поставит их на место, но я верю, что Медведев накупит достаточно хороших бразильцев, чтобы достойно провести вторую часть чемпионата!
Медведев уже уехал в Бразилию по спецзаданию Миллера найти бразильцев, которые будут играть лучше нынешних, как запасной вариант можно будет скупить всех топ-игроков РПЛ.
Как сказал легендарный Семак после 1-5 от "Брюгге", "Задачу хорошо выступить в ЛЧ мне никто не ставил", вот и сейчас он смело ответит критикам - "Задачу хорошо выступить в РПЛ мне никто не ставил" и поставит их на место, но я верю, что Медведев накупит достаточно хороших бразильцев, чтобы достойно провести вторую часть чемпионата!
А если серьёзно, то и я за компанию пну Семака. Замены которые он произвёл за двадцать минут до конца матча, не внесли никакого перелома в игру, и вследствие чего пропустил еще один гол и бесславно завершил матч, так ничего больше и не создав. Это поражение - сугубо тренерское, а "Зенит" вновь откатывается на второе место, пропуская "Краснодар" вперед на два очка.
В последнем туре чемпиону надо обязательно побеждать дома Нижний Новгород и молить Бога, чтобы армейцы не проиграли Краснодару, чтобы вновь вернуться на вершину турнирной таблицы. Болейте за своих, не против чужих!
А если серьёзно, то и я за компанию пну Семака. Замены которые он произвёл за двадцать минут до конца матча, не внесли никакого перелома в игру, и вследствие чего пропустил еще один гол и бесславно завершил матч, так ничего больше и не создав. Это поражение - сугубо тренерское, а "Зенит" вновь откатывается на второе место, пропуская "Краснодар" вперед на два очка.
В последнем туре чемпиону надо обязательно побеждать дома Нижний Новгород и молить Бога, чтобы армейцы не проиграли Краснодару, чтобы вновь вернуться на вершину турнирной таблицы. Болейте за своих, не против чужих!
- Да, Зенитовские бразильцы не умеют играть в футбол на заснеженном поле. Они "берут" техникой. А какая зимой техника? Лучше бы резерв выпустили ... Нашим-то один чёрт: что лето, что зима ; что мяч, что шайба. Тут явный просчёт тренерского штаба Зенита ... Последний зимний тур будет жёстким ...
- Да, Зенитовские бразильцы не умеют играть в футбол на заснеженном поле. Они "берут" техникой. А какая зимой техника? Лучше бы резерв выпустили ... Нашим-то один чёрт: что лето, что зима ; что мяч, что шайба. Тут явный просчёт тренерского штаба Зенита ... Последний зимний тур будет жёстким ...