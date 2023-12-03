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«Локомотив» одержал победу над «Зенитом»

сегодня, 18:56
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Локомотив» выиграл у «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ (3:1).

Автогол Михаила Кержакова на 8-й минуте вывел хозяев вперёд. Матео Кассьерра на 41-й сравнял счёт. Максим Глушенков на 59-й забил второй для москвичей мяч. На 88-й Наир Тикнизян увеличил преимущество «железнодорожников».

«Локомотив» занимает 6-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. «Зенит» находится на 2-й позиции с 33 баллами.

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Все комментарии
K Z
K Z
сегодня в 21:48
Позорники! С таким составом и проиграли. Похоже с чемпионскими амбициями нужно отказаться. Игры чемпионской как не было так и нет. Гнать надо Семака с мостика тренерского. Только от него нет никакого. Нужен опытный, заводной тренер. А Семак в ФНЛ пусть тренирует. Весь Зенит развалил. Страмота!!!
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 21:27
Ну для Зенита ничего страшного не произошло, все равно в конце сезона они будут на первом месте, а вот Ростов мне жаль...
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 21:15
Москва в очередной раз деклассировала СПБшников.
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:05
- Спасибо за совет. Буду в руководстве Зенита, обязательно подумаю!
monah-10
monah-10
сегодня в 21:04
Сквозь снег
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 21:04
Чисто на классе ! Железнодорожники всех поздравляю !!!
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 21:00, ред.
Не ищите оправдания Зениту. Лучше подумайте, как игру исправить. В матче с ДИНАМО вы умудрились, даже в большинстве проиграть.

Будьте здоровы.
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:54
-Да... Я вам про нынешний чемпионат, а вы мне про 1992 год. Мы явно говорим на разных языках. Хотя во многом мы схожи... Здоровья и удачи вам. Будут ещё у нас общие темы, пересечёмся...
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 20:48
Я не очень понял ваш упрек в мою сторону. В чем конкретно я виноват? Вы не читаете мои посты, поэтому не в курсе моей беспощадной критики в адрес Абаскаля. А что касается снега и плохой погоды, то лично для вас, в 129 раз напоминаю: в сугробах по пояс, в 1992г., Спартак разгромил ЦСКА-6:0!!! Как видите, и погода не помеха- когда "яйца" стальные!!!
d1metras
d1metras
сегодня в 20:46
Локо с победой!!! Красавцы!
Хиромант
Хиромант ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:41
- С вашими доводами я абсолютно согласен. Если бы этот матч проходил в августе - сентябре, я бы с удовольствием поговорил на эту тему. Но сейчас-то речь идёт о погоде. О дождях, снегопадах, и наших, открытых всем ветрам, стадионах. Когда Спартак "на тяжёлом поле" в Воронеже проиграл Факелу - никто не говорил о расслабленности Спартака и запредельном настрое Факела. Все говорили ТОЛЬКО о плохом качестве воронежского поля, которое, якобы, помешало Спартаковцам раскрыть весь их технический потенциал и одержать красивую и убедительную победу над Факелом. Здесь ситуация идентичная, один в один. Техничную команду из бразильцев заставили играть в декабре на заснеженном поле!? Результат то же, что и у Спартака. Но про поле никто и не заикнулся. ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕНИТ! Отчасти согласен. Но почему же Спартаку после проигрыша в Воронеже никто не сказал - ВО ВСЁМ ВИНОВАТ СПАРТАК! Двойные стандарты у Вас, господа, а это никогда и никого ещё не красило ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 20:34
А кто говорит о каком то заговоре?
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:32
Спасибо. Победа есть Победа но по такой погоде изюминки не бывает.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:32, ред.
Ну да, ну да, а против Спартака опять заговор?
Абаскаля удалили и позволили Ахмату двушку уже отгрузить Спартаку.)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
сегодня в 20:31, ред.
Тогда лично Вас поздравляю с победой!
Но изюминка с червоточинкой!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 20:29
Ой спасибо за подсказку, обязательно посмотрю и послушаю как за хвоста тянули телегу!)
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:29
Пенальти был. Да непряный пенальти но он был. В прошлом году за падение мозеса дали пенальти примерно
такой же. А коасная была на последних минутах при счёте 2-0. Плюс красная по делу.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:27
Тогда смотри обзор матча с комментариями. Там все покажут и расскажут.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 20:26
А мну 100%% не увидел?!))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:25, ред.
А сейчас Ахмат- Спартак уже 2:1
И на снег не спишешь уже 2 пропущенных гола
И удаление Абаскаля.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:24, ред.
Нисколечко!!!
100 процентный пенальти и красная. Учи матчасть.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 20:23
В Грозном снег?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 20:23
Пенальти, неубедительный, красная карточка..., не смущает?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:22, ред.
В снег ЦСКА- Ростов 2:0

А сейчас Ахмат- Спартак уже 2:1
И на снег не приходится пенять.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:13
Зенит уже не тот...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:09
Ещё отец и сын Черепановы заметили, что паровоз, в отличии от коня, снега не боится...)
ЛОКО с победой!
lotsman
lotsman
сегодня в 20:08
Локо с победой. Мы проиграли матч по всем статьям. Безобразная игра. Непонятные замены. Но чемпионат ещё не закончен. А без поражений нет побед.
Capral
Capral ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 20:06, ред.
Да бросьте вы. Сами же видите, что команда сыпится. Разве только сегодня, Зенит ничего не показал? Весь чемпионат команда хромает на обе ноги- ни игры, ни мысли, вообще ничего. И при чем здесь погода? А летом, что- лучше Зенит играл? Сколько раз я говорил и говорю, что в игре команды нет тренерского конструктива, тренерской идеи. В игре надо что-то менять, нельзя, все пять лет наступать и обороняться одни стилем. Соперники уже готовы к такой игре- она всем изучена. Ищите новые, оригинальные ходы, меняйте систему игры. Из некогда всесильного пятилетнего гегемона, Зенит превращается в серость. Пока, Зенит еще выручают бразилы. Но при такой игре, и они, скоро окончательно деградируют.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 20:04, ред.
Ничего вам зелёно-красная форма Робин Гуда не напоминает? Да и делами они похожи, у богатых отнимают, бедным раздают.
viv
viv
сегодня в 19:56, ред.
Локо с победой, переиграли Семака с бразильцами.
Это вам не под крышей играть на своем стадионе, это Россия , тут и на свежем воздухе надо уметь играть.
Гость
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