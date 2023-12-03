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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

Гол Мбаппе помог ПСЖ в меньшинстве обыграть «Гавр»

сегодня, 16:59
ГаврЛоготип футбольный клуб Гавр0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Гавр» проиграл ПСЖ (0:2) в матче 14-го тура Лиги 1.

На 10-й минуте красную карточку получил вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 89-й минуте полузащитник Витинья удвоил преимущество парижан.

Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и провёл на поле все 90 минут.

«Гавр» идёт на 9-м месте (16 очков), ПСЖ занимает 1-е место (33 очка).

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Мбаппе Килиан
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК ПСЖ
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Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 18:32
Молодец Мбаппе ! Что значит настоящий лидер своей команды .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:27
2 вратаря замены травмированы. Основной вратарь получил красную.
Интересно, с кем у них следующая игра?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:23
Уж слишком разные весовые категории у этих команд. ПСЖ с форой, -1... игрок и... 0:2.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:10
Вот, что значит Профи Молодец!
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:03
Пропасть в силовых раскладах. Даже вдевятером спокойно оббегут таких соперников.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
Похоже во Франции интрига угасла: ПСЖ - чемпион.
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