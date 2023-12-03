Гол Мбаппе помог ПСЖ в меньшинстве обыграть «Гавр»

«Гавр» проиграл ПСЖ (0:2) в матче 14-го тура Лиги 1.
На 10-й минуте красную карточку получил вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. На 89-й минуте полузащитник Витинья удвоил преимущество парижан.
Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и провёл на поле все 90 минут.
«Гавр» идёт на 9-м месте (16 очков), ПСЖ занимает 1-е место (33 очка).
Интересно, с кем у них следующая игра?
Интересно, с кем у них следующая игра?