Гол Мбаппе помог ПСЖ в меньшинстве обыграть «Гавр»

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сегодня, 16:59

«Гавр» проиграл ПСЖ (0:2) в матче 14-го тура Лиги 1.

На 10-й минуте красную карточку получил вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма. На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ . На 89-й минуте полузащитник Витинья удвоил преимущество парижан.

Российский полузащитник Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» и провёл на поле все 90 минут.