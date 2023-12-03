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ЦСКА одержал победу над «Ростовом»

сегодня, 15:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

На 4-й минуте первый гол в матче с пенальти забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 68-й минуте полузащитник Виктор Мендес удвоил преимущество «армейцев». В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

ЦСКА идёт на 5-м месте (28 очков), «Ростов» занимает 10-е место (20 очков).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:16, ред.
Валера всё ещё в Ростове ? Хотя, о чём я ?!
Карпин - непотопляемый..., как и вся прогнившая, некомпетентная псевдоэлита РФС.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 18:14
Надо чтоб в следующей игре произошёл какой нибуть не большой катаклизм типа града или землятресения,тогда мы снова победим !🤣🤣🤣 ура, всех с победой! Крпин не плач,условия были для всех одинаковые!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:08
ЦСКА был сильнее Ростова на своем стадионе ....и метель с сугробами не помешали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 17:01
Фол в атаке,который тянул на желтую
112910415
112910415
сегодня в 17:00
ЦСКА сильнее, разумеется.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:51
Матч не видел и думаю ничего не потерял из-за этого. Одни слюни из-за погоды. Можно было отменить матч?
При желании думаю можно было. К чему теперь разговоры? После драки кулаками не машут..
Viollator
Viollator
сегодня в 16:44, ред.
Нужно было 2 пенки давать, было бы 2 2, казаки наиграли на нечьйу, особенно Карпюк. ЦДКА красавы забиваки !
blitz
blitz
сегодня в 16:39
Два забили 0 пропустили, молодцы.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 16:38
"Ростов" - абсолютно худшая команда РПЛ по игре на выезде, 2 очка за 8 матчей, поэтому сложно было ожидать другого результата))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:37
Ну что, как и предполагалось, второй гол в этой встрече стал роковым. Исчезла острота из действий дончан в тайме втором, а вот ЦСКА своим шансом воспользовался. Пожалуй, Ростов минимум на один гол наиграл, но забить его даже при такой погоде и в суматохе не смог. Карпин жал руки игрокам ЦСКА, попутно что-то выговаривая арбитру встречи. Интересно будет почитать послематчевую пресс-конференцию - там точно огонь будет и исполнении Валерки.
Red blu
Red blu
сегодня в 16:35
Федя Чалов сегодня был в ударе и гол и голевая передача.
Да и все армейцы сегодня полностью отдавались борьбе на сложнейшем поле.
Акинфеева с очередным сухарем.
a-league
a-league ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
сегодня в 16:34, ред.
Разницу между (с) "фантазией" и видеофиксацией момента понимаешь, не ?
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 16:32
    a-league
    a-league ответ Интерес (раскрыть)
    сегодня в 16:31
    Решает. Мнение судьи по словам РФС было решающим
    Anatoly Kandaurov 1
    Anatoly Kandaurov 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 16:30
    Ты невнимателен. Комментаторы там увидели 2 желтых подряд. За фол и за удар мячом в лежащего игрока. Это комментаторы. А судья дал прямую красную за удар мячом в лежащего игрока.
    a-league
    a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 16:28, ред.
    Как раз перед этой симуляцией надо было свистеть на Мохиби фол в атаке игрока ЦСКА, но судья предпочёл увидеть только то, что ему было интересно
    Anatoly Kandaurov 1
    Anatoly Kandaurov 1
    сегодня в 16:27
    25процентный клоун25процентный клоун 11 / 285
    Яша , не обижай Соболева, он сделал себя сам. Король симуляции и хамства.
    альсато
    альсато
    сегодня в 16:26
    к чему идем? Куда катимся?))))
    Интерес
    Интерес ответ TheBoLt (раскрыть)
    сегодня в 16:25
    Судья не решает,быть матчу,или нет,в данном случае.
    Интерес
    Интерес
    сегодня в 16:22
    Мендес должен не в снегу купаться,а купать Федю за видение поля,обводку и точнейший пас на гол. БРАВО! А ростовчане учиться играть в футбол на этом примере.
    Viollator
    Viollator
    сегодня в 16:21
    Надеюсь чинушки из рфс попадут под ротацию
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ a-league (раскрыть)
    сегодня в 16:21
    Там накладка была, игрок спиной к воротам был
    Интерес
    Интерес
    сегодня в 16:17
      a-league
      a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 16:16, ред.
      Это да ! По такой погоде нарисовать на 3 мин такой пеналь ?! Ангажированности со стороны судьи не было, а вот непрофессионализм в купе со слепошаростью налицо
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ suiw (раскрыть)
      сегодня в 16:15
      Дюков вызвал снег??
      8qusaj9n8tdb
      8qusaj9n8tdb
      сегодня в 16:14
      В этом матче ЦСКА показал хорошую игру, особенно в атаке. Фёдор Чалов и Виктор Мендес успешно реализовали свои моменты, что помогло команде одержать победу.
      particular
      particular
      сегодня в 16:11
      Не смотрел, но результатом доволен...
      Победы даются с трудом, очки набираются нестабильно...
      Тем не менее, с Победой!
      drug01
      drug01
      сегодня в 16:08
      В такую погоду приятная победа! Молодцы!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      сегодня в 16:08
      Болельщиков ЦСКА с снежной ПОБЕДОЙ !
      Чалов молодец, Игоря с СНЕЖНЫМ сухарём. ВВФ правильно поставил игру в тяжёлых условиях.
      lotsman
      lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 16:07
      Смотрел, но не с самого начала. Вот только сейчас повторы посмотрел, всё чисто было.
      Гость
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