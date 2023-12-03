ЦСКА одержал победу над «Ростовом»

ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.
На 4-й минуте первый гол в матче с пенальти забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 68-й минуте полузащитник Виктор Мендес удвоил преимущество «армейцев». В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин.
ЦСКА идёт на 5-м месте (28 очков), «Ростов» занимает 10-е место (20 очков).
ЦСКА с победой, заслуженно и по игре. Если такие сугробы можно назвать игрой. Судья не прав, матч надо было переносить.
ЦСКА с победой, заслуженно и по игре. Если такие сугробы можно назвать игрой. Судья не прав, матч надо было переносить.