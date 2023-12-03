ЦСКА одержал победу над «Ростовом»

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сегодня, 15:56

ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ .

На 4-й минуте первый гол в матче с пенальти забил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 68-й минуте полузащитник Виктор Мендес удвоил преимущество «армейцев». В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Ростова» Виктор Мелехин.