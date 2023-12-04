В приобретении Сутормина заинтересованы четыре клуба РПЛ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин зимой может покинуть Санкт-Петербург. В игроке заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».
В текущем сезоне Сутормин провёл 12 матчей (430 минут игрового времени) и отдал 2 голевых передачи.
Разве что для ротации нужно усиление именно на позицию крайнего атакующего игрока
Разве что для ротации нужно усиление именно на позицию крайнего атакующего игрока
Предпочёл лавку Зенита игровой практике которая наверняка была бы у него в Ростове. А сейчас он всё-таки одумался?
Предпочёл лавку Зенита игровой практике которая наверняка была бы у него в Ростове. А сейчас он всё-таки одумался?