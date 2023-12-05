«Рубин» провёл матч с «Динамо» в несогласованной с РПЛ форме

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сегодня, 11:59

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( РФС ) рассмотрит игру футболистов «Рубина» в несогласованной с Российской Премьер-Лигой ( РПЛ ) форме в матче 17-го тура чемпионата страны с «Динамо». Об этом сообщил глава комитета .

Встреча прошла 4 декабря, казанцы на выезде уступили со счётом 0:1. Гости выступали в комплекте полностью зелёного цвета, москвичи были в синей форме.