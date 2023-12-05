«Рубин» провёл матч с «Динамо» в несогласованной с РПЛ форме

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит игру футболистов «Рубина» в несогласованной с Российской Премьер-Лигой (РПЛ) форме в матче 17-го тура чемпионата страны с «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 4 декабря, казанцы на выезде уступили со счётом 0:1. Гости выступали в комплекте полностью зелёного цвета, москвичи были в синей форме.
Рассмотрим опоздание главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут. Также рассмотрим то, что футболисты «Рубина» по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону. Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зелёную форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, Премьер-Лига не согласовала зелёную. Это нарушение трёх пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле.
Чувствую, что все на всё плюнули.
Чувствую, что все на всё плюнули.