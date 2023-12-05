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«Рубин» провёл матч с «Динамо» в несогласованной с РПЛ форме

сегодня, 11:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит игру футболистов «Рубина» в несогласованной с Российской Премьер-Лигой (РПЛ) форме в матче 17-го тура чемпионата страны с «Динамо». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 4 декабря, казанцы на выезде уступили со счётом 0:1. Гости выступали в комплекте полностью зелёного цвета, москвичи были в синей форме.

Рассмотрим опоздание главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут. Также рассмотрим то, что футболисты «Рубина» по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону. Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зелёную форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, Премьер-Лига не согласовала зелёную. Это нарушение трёх пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:41
Озвучено столько нарушений со стороны Рубина, что это тянет, как минимум на техническое поражение (0:3), а как максимум лишения двенадцати очков в турнирной таблице.)))
112910415
112910415
сегодня в 12:53
беспредел прямо кругом )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:44
Надеюсь такая педантичность будет всегда впредь несмотря на статусы, жир, вес, рост. Всегда!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:21
Наказание какое то будет, но не так что бы очень. А соблюдать регламент все таки надо.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:20
Штраф заплатят и все.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:17
Анархия в российском футболе продолжается. Интересно, а главный арбитр знал об этом, и если знал, как отреагировал ?
Чувствую, что все на всё плюнули.
Гость
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