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ЦСКА обратился в КДК РФС по поводу удаления Мойсеса в кубковом матче

вчера, 14:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитника «армейцев» Мойзеса, полученную в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Ростова». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В матче с «Ростовом» было удаление защитника ЦСКА Мойсеса за лишение явной возможности забить гол. Мы получили заявление от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку игрока. В обычном порядке до заседания, которое пройдёт в четверг, мы должны получить заключение экспертной комиссии.

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cska1948
cska1948
сегодня в 11:27, ред.
Специально, для редакторов Соккера: Мо́йзес Робе́рто Барбо́за (порт.-браз. Moisés Roberto Barbosa, более известный, как Мойзес порт.-браз. Moisés; род. 11 марта 1995[1], Сан-Паулу) — бразильский футболист, защитник ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:07
Конечно, потому что таких не бывает, а в этом случае до фола был фол на ростовчанине
pomor45
pomor45 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:06
Отменяют тоже в рамках закона.
pomor45
pomor45
вчера в 19:05, ред.
Явный момент при способностях наших "забивак" понятие очень растяжимое, совершенно неявное.
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:40
100% пенальти не отменяются!
Red blu
Red blu
вчера в 18:36
Надо отменять дискву, никакого явного момента забить гол не было.
Шуnя771
Шуnя771 ответ idres (раскрыть)
вчера в 16:00
Все свои, чужих нет!)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:56
Отменить бы вчерашний пеналь на третьей минуте
idres
idres
вчера в 15:54
Посмотрим что и как будет решать комиссия... и вообще узнать бы кто в нее входит.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:51
Началось....!
Никакой отмены!
Всё должно быть в рамках закона!
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:42
Да, надо побеспокоится, чтобы парень играл.
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