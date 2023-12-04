Бериша не получит дисквалификацию по итогам матча против «Спартака»

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сегодня, 12:20

Глава КДК РФС сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение полузащитника «Ахмата» в матче против «Спартака».

У КДК РФС нет юридического основания для рассмотрения эпизода с поведением игрока «Ахмата» Бериши. Судьи видели эпизод и оценили его жёлтой карточкой. Дополнительное обращение не предусмотрено.