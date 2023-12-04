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Бериша не получит дисквалификацию по итогам матча против «Спартака»

сегодня, 12:20
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче против «Спартака».

У КДК РФС нет юридического основания для рассмотрения эпизода с поведением игрока «Ахмата» Бериши. Судьи видели эпизод и оценили его жёлтой карточкой. Дополнительное обращение не предусмотрено.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:17
Приветствую работника цирка!))))..Яков, ..ЦАРЮ-ВСЕ позволено!)))...а вот прошелся бы Юра Ковтун по Бериши не уверен..., но Серега Горлукович (МЕДВЕДЬ)-точно бы не упустил такую возможность!!!)))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:16
А любого другого бы отстранили на 2-3 игры, но Берише всё можно!
lotsman
lotsman
сегодня в 14:11
Провокаторов наказание обходит стороной, почему то. В игре Спартака с Зенитом Промес тоже спровоцировал столкновение и тоже избежал наказания.)
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:06
Виктор!...я не настолько ТАКТИК как Ты!,....скорее СТРАТЕГ))))...а стратегически-Спартак проиграл еще два года назад))))...да..кстати..Твое предложение по Черчесову-мне по душе!...(не только выправить ситуЁвину, но и заложить фундамент на будущее, а оно не за горами..верю в Спартак!)
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:00
Мостовой- это ГОРДОСТЬ Спартака- на все времена!!!!!!! Тот, кто видел его игру- НИКОГДА её не забудет!!!!!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:58, ред.
Приветище и Салютище, Дружище Альтаирушка!!!
Альтаир, я до сих пор не понимаю, по каким критериям подбирали тренера и что такого особенного нашли в Абаскале... После Ваноли, я не вижу других тренеров для Спартака. Ваноли поставил содержательную игру Спартаку, в которой было главное- фундамент и система!!! Абаскаль всё разрушил, всё уничтожил своим футбольным убожеством и невероятной глупостью. А то, что он вчера натворил с игровой схемой- это на нормальную голову не налазит!!! Поставить диспетчера Зобнина на фланг- это последняя стадия ИДИОТИЗМА!!! Человек, который должен по призванию и по амплуа находиться в центре, по глупости тренера оказался на фланге... Кстати, ту же глупость совершил и ГТ сб.Украины С.Ребров в недавней игре Италия-Украина. Впрочем- это уже совсем другая история...
альсато
альсато ответ Shupshup (раскрыть)
сегодня в 13:54
Друг мой!...за матч-таких моментов (как на пятой точке) влетать в тех.зону соперника бывает и ни раз , и не два!...а АУТ, как ты прикажешь и откуда вбрасывать, если мяч в этой ЗОНЕ покинул поле?))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:51
На счёт Сани Мостового... Да он ходящий прикол, любит гадить на испанца.
Ковтун или Горлукович точно бы прошлись по Берише
Shupshup
Shupshup ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:50
То есть можно влетать в техническую зону соперника при этом чуть не сбивая тренера?
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:46
Виктор, Здравия Желаю!...тут такое дело...если ВСЕ валится из рук-значит этот "мальчик" не ФИНТИКУЛЬТЯПИСТЫЙ!...следовательно..его нужно либо ПЕРЕфинтикультипнуть, а если не поможет-то тогда - ВЫПЕРфинтикультипнуть)))))...но мы то (с Вами) знаем, как этого мальчишку утверждали на должность ГТ Спартака-брали на вырост!...нууу..и чего сейчас то голову пеплом посыпать))))...не шмагла я, не шмагла))))
112910415
112910415
сегодня в 13:41
к сожалению, не получит
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:38
Привет, Дружище Яков!!!
Яков, ты призываешь устраивать разборки прямо на поле? Ну и что это будет? Всё-таки не во дворе играют. Нет, Дружище, так дела не решаются. Спортивными, и только спортивными методами надо доказывать свою правоту. Это же не хоккей, где можно устроить шоу на льду и накостылять сопернику. Тем более, такому клубу как Спартак, с его Гениальной историей, устраивать побоище на поле- не позволительно! Главная ваша проблема- ваш тренер, и решив её, возможно, вы решите и остальные проблемы. Абаскаль, своим футбольным примитивизмом тянет вас в пропасть.

Саня Мостовой сразу определил лицо этого тренера и он оказался прав. Незря, человеку, еще при жизни памятник поставили!!!
альсато
альсато
сегодня в 13:35
У меня вопрос: За, что выписали ГОРЧИЧНИК Бернарду Бериши?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:28
Виктор, привет!
И Спартак не соответствует команде, которая заслуживает хорошего тренера, с этой стороны тоже нужно смотреть, чтобы быть честными.
Вчера должны были Берише выписать дисквалификацию игроки Спартака после этого инцидента хорошим подкатом. Володя Быстров всё верно сказал по этому моменту
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:05
Новый анекдот.
Собрались как-то албанец, испанец и русский (судья).
Албанец оказался хитрее испанца.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:51
А, что хотели от системы?). Прогнило все..
Capral
Capral
сегодня в 12:33
Бериша- однозначно провокатор, поступил подленько и не по спортивному. Абаскаль повёлся на провокацию- за что и был удален. Однако, есть в этом инциденте и другая сторона, а именно. Вполне возможно, что в другое время и при других обстоятельствах, Абаскаль не стал бы так остро реагировать на провокацию соперника. Но сейчас, когда у тренера Спартака всё валится из рук, он всеми критикуем, а команда откровенно деградирует, у Абаскаля не выдержали нервы. Кроме того, темпераментный испанец, понимая неизбежность своего скорого увольнения и краха, просто не совладал с эмоциями. Бывает и такое...

Абаскаль, даже внешне и своим поведением не соответсвует облику ГТ Спартака.
Андрей СМ
Андрей СМ
сегодня в 12:30
Браво....и после этого не смейте возражать что у нас лига приколов:))))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:24
Абаскаль правильно толкнул поляка
Вещий
Вещий
сегодня в 12:23
Думаю что Абаскалю достанется по полной программе....
Гость
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