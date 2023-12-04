Бериша не получит дисквалификацию по итогам матча против «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать поведение полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче против «Спартака».
У КДК РФС нет юридического основания для рассмотрения эпизода с поведением игрока «Ахмата» Бериши. Судьи видели эпизод и оценили его жёлтой карточкой. Дополнительное обращение не предусмотрено.
Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Абаскаль, даже внешне и своим поведением не соответсвует облику ГТ Спартака.
Абаскаль, даже внешне и своим поведением не соответсвует облику ГТ Спартака.
Яков, ты призываешь устраивать разборки прямо на поле? Ну и что это будет? Всё-таки не во дворе играют. Нет, Дружище, так дела не решаются. Спортивными, и только спортивными методами надо доказывать свою правоту. Это же не хоккей, где можно устроить шоу на льду и накостылять сопернику. Тем более, такому клубу как Спартак, с его Гениальной историей, устраивать побоище на поле- не позволительно! Главная ваша проблема- ваш тренер, и решив её, возможно, вы решите и остальные проблемы. Абаскаль, своим футбольным примитивизмом тянет вас в пропасть.
Саня Мостовой сразу определил лицо этого тренера и он оказался прав. Незря, человеку, еще при жизни памятник поставили!!!
Яков, ты призываешь устраивать разборки прямо на поле? Ну и что это будет? Всё-таки не во дворе играют. Нет, Дружище, так дела не решаются. Спортивными, и только спортивными методами надо доказывать свою правоту. Это же не хоккей, где можно устроить шоу на льду и накостылять сопернику. Тем более, такому клубу как Спартак, с его Гениальной историей, устраивать побоище на поле- не позволительно! Главная ваша проблема- ваш тренер, и решив её, возможно, вы решите и остальные проблемы. Абаскаль, своим футбольным примитивизмом тянет вас в пропасть.
Саня Мостовой сразу определил лицо этого тренера и он оказался прав. Незря, человеку, еще при жизни памятник поставили!!!