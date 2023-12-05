Месси стал спортсменом года по версии Time .

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сегодня, 19:37

Нападающий клуба «Интер Майами» — лучший спортсмен года по версии Time.

Летом аргентинец покинул ПСЖ и пополнил состав клуба МЛС , в 10 матчах за «Интер Майами» он забил 7 голов.

Ранее Месси был признан лучшим футболистом за всю историю «Барселоны».