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Месси стал спортсменом года по версии Time

сегодня, 19:37

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси — лучший спортсмен года по версии Time.

Летом аргентинец покинул ПСЖ и пополнил состав клуба МЛС, в 10 матчах за «Интер Майами» он забил 7 голов.

Ранее Месси был признан лучшим футболистом за всю историю «Барселоны».

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02 декабря
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 20:26
Народная мудрость, проверенная многими..., глаголит, что сколько не бери, а второй раз в магазин бежать надоть будет!)
Colchoneros
Colchoneros ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:25
А там и килограмма мало будет?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 20:23
Стартовать можно и с 0.5!)
Colchoneros
Colchoneros ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:22
Ну да с 05 х..и мараться!)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ KTS16_ (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 20:22
Тогда Роналду, Кейн, Дзюба кто такие?)
ag8t9hfjqksq
ag8t9hfjqksq
сегодня в 20:20
Поздравляю, Лионель Месси! Ваши достижения в футболе просто невероятны, и я не могу не отдать должное вашему мастерству и упорству. Вы - живая легенда, и я уверен, что ваши успехи еще не раз будут вдохновлять будущие поколения спортсменов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 20:20
Оптимально, наш размер!))
Colchoneros
Colchoneros ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:19
07 нормально будет!
Colchoneros
Colchoneros ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:18
Зёма как дела? Какой клуб собираешься возглавить или уже?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 20:18
По рукам!
Уточним градус содержимого "бутылки" и её объем!
Замечу, как закуска градус понижает, так и объем сосуда зависит от градуса жидкости помещенной в этот сосуд!))
Colchoneros
Colchoneros ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:15
На бутылку!))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Colchoneros (раскрыть)
сегодня в 20:15
Спорим нет!))
Colchoneros
Colchoneros ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:14
С экспертом не поспоришь)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 20:14
И можно скромно отметить - не в последней европейской Лиге, в которой "Интер Майами" нечего было бы делать....
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 20:13
Это последнии лавры аргентинца!
salleeh
salleeh
сегодня в 20:12
Вон Хари Кейн забил 18 мячей в 12-ти матчах и скромно все молчат об этом. А из гнома сделали идола…
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:12
Очередной бред.
Роналду забил в году в три раза с лишним больше голов и больше ассистов отдал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:11
Месси стал спортсменом года по версии Time .
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:06
...пора признать "Лучшим игроком" у нас на Соккере, 26 дней осталось успеть бы, а то я этого не переживу...!!!
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 20:06
Ну а кто если не Месси!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 20:02
А ещё ранее он был признал лучшим игроком в истории футбола .. 👆.. Вообще, приятно наблюдать и видеть, что индивидуальные награды, которые очень любит гражданин Авейру - получает Месси.. Это особый кайф.. И длится он уже давно... Очень давно . 😄👍👏..
Elliada
Elliada
сегодня в 19:59
Месси первый футболист, ставший спортсменом года по версии Time. Ранее стал первым футболистом-обладателем "спортивного Оскара". Когда получил все футбольные награды и уже признаешься мировыми организациями.

Вообще, год у Месси получился шикарным:

ЧМ ✓
The Best ФИФА ✓
Laureus ✓
ЗМ ✓
Time ✓
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:51
Пора уже признать "Лучшим игроком в истории "Интер Майами"!)
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