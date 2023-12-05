Месси стал спортсменом года по версии Time .

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси — лучший спортсмен года по версии Time.
Летом аргентинец покинул ПСЖ и пополнил состав клуба МЛС, в 10 матчах за «Интер Майами» он забил 7 голов.
Ранее Месси был признан лучшим футболистом за всю историю «Барселоны».
Уточним градус содержимого "бутылки" и её объем!
Замечу, как закуска градус понижает, так и объем сосуда зависит от градуса жидкости помещенной в этот сосуд!))
Уточним градус содержимого "бутылки" и её объем!
Замечу, как закуска градус понижает, так и объем сосуда зависит от градуса жидкости помещенной в этот сосуд!))
Роналду забил в году в три раза с лишним больше голов и больше ассистов отдал
Роналду забил в году в три раза с лишним больше голов и больше ассистов отдал
Вообще, год у Месси получился шикарным:
ЧМ ✓
The Best ФИФА ✓
Laureus ✓
ЗМ ✓
Time ✓
Вообще, год у Месси получился шикарным:
ЧМ ✓
The Best ФИФА ✓
Laureus ✓
ЗМ ✓
Time ✓