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Тюкавин — победитель премии «Первая пятёрка-2023»

сегодня, 14:45

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды «Первая пятёрка-2023».

Приз вручают лучшим молодым игрокам (не достигшим 22-летия) РПЛ и женской Суперлиги по итогам календарного года.

Форвард стал победителем по результатам опроса 100 экспертов, его имя назвали 60 человек. Всего футболист набрал 416 баллов. На втором месте в голосовании — полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла). Замкнул тройку хавбек «Локомотива» Артем Карпукас (195 баллов). Далее идёт полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков (180 баллов), также в пятёрку вошёл защитник «Краснодара» Сергей Волков (169 баллов).

В женской номинации лучшей стала футболистка «Краснодара» Медея Жаркова, набравшая 154 балла.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:01
Если не считать иностранцев, все эти игроки лучшие в своем амплуа) Я уверен, они даже у большинства иностранцев конкуренцию бы выиграли, даже в Зените. Голосование объективно, но достойны награды все
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:54
Пожалуй, выбор справедлив. Костя очень яркий и настырный форвард. Может стать лучшим нападающим сезона в РПЛ.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:52
Вполне заслуженно, хороший игрок.
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