Тюкавин — победитель премии «Первая пятёрка-2023»

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сегодня, 14:45

Нападающий «Динамо» стал обладателем награды «Первая пятёрка-2023».

Приз вручают лучшим молодым игрокам (не достигшим 22-летия) РПЛ и женской Суперлиги по итогам календарного года.

Форвард стал победителем по результатам опроса 100 экспертов, его имя назвали 60 человек. Всего футболист набрал 416 баллов. На втором месте в голосовании — полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла). Замкнул тройку хавбек «Локомотива» Артем Карпукас (195 баллов). Далее идёт полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков (180 баллов), также в пятёрку вошёл защитник «Краснодара» Сергей Волков (169 баллов).

В женской номинации лучшей стала футболистка «Краснодара» Медея Жаркова, набравшая 154 балла.