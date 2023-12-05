Промес признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что нападающий Квинси Промес стал лучшим игроком команды в прошлом месяце.
Голландец набрал 33 % голосов болельщиков. В ноябре он провёл 3 матча, в которых отметился двумя голами. Вторым стал Данил Пруцев (25 %), третьим — Александр Максименко (19 %).
Какая Турция или другая страна, когда Промеса после выезда за пределы России сразу ждёт арест.
Ну в самом деле написать такой комментарий можно только если не знать такие факты, которые знает весь мир уже давно.
Промес даже со Спартаком на зарубежные сборы не ездит в Москве отсиживается, а тут его в Турцию продать хотят б...
Какая Турция или другая страна, когда Промеса после выезда за пределы России сразу ждёт арест.
Ну в самом деле написать такой комментарий можно только если не знать такие факты, которые знает весь мир уже давно.
Промес даже со Спартаком на зарубежные сборы не ездит в Москве отсиживается, а тут его в Турцию продать хотят б...