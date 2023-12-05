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Промес признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре

сегодня, 16:59

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что нападающий Квинси Промес стал лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Голландец набрал 33 % голосов болельщиков. В ноябре он провёл 3 матча, в которых отметился двумя голами. Вторым стал Данил Пруцев (25 %), третьим — Александр Максименко (19 %).

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Все комментарии
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сегодня в 18:20
Квинси Промес - ты просто великолепен! Такой невероятный успех, стать лучшим игроком “Спартака” и набрать столько голосов от болельщиков! Твое упорство и труд окупились с лихвой, и ты заслуженно занял первое место. Я уверен, что это только начало твоего пути к еще большим достижениям. Так держать, и не останавливайся на достигнутом!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:00
Все верно. 2 гола, 2 ассиста дают ему право быть лучшим.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рaтмир (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:01
    Необъективное голосование... лучший Абаскаль!!!
    Рaтмир
    Рaтмир
    сегодня в 17:01
    Вроде как его собираются продать Туркам и наверное только поэтому он лучший, чтобы подороже втюхать.
    Гость
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