Промес признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре

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сегодня, 16:59

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что нападающий стал лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Голландец набрал 33 % голосов болельщиков. В ноябре он провёл 3 матча, в которых отметился двумя голами. Вторым стал Данил Пруцев (25 %), третьим — Александр Максименко (19 %).