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Роналду оправдали по делу, в котором его обвиняли в изнасиловании

вчера, 08:37

Суд США отклонил апелляцию адвоката Кэтрин Майорги, которая ранее обвиняла нападающего Криштиану Роналду в изнасиловании. Дело в отношении португальца прекращено.

Женщина утверждала, что спортсмен изнасиловал её в номере отеля в Лас-Вегасе в 2009 году, что португалец всегда отрицал. Роналду через своих адвокатов рассказал, что интимная связь была по обоюдному согласию, а также сообщил о том, что с Майоргой в 2010 году было достигнуто соглашение о неразглашении.

Адвокат бывшей учительницы и модели Лесли Марк Стовалл ранее обращался в апелляционный суд с просьбой отменить решение федерального судьи о прекращении дела в Лас-Вегасе в июне 2022 года и возобновить гражданский иск, который она подала в 2018 году. Стовалл также заявлял, что Майорга должна получить компенсацию в размере более 25 млн долларов. При этом он признал, что она получила 375 тысяч долларов от футболиста в рамках договорённости.

Окружной судья США Дженнифер Дорси ранее наложила санкции на Стовалла, утверждая, что тот неправомерно пытался использовать документы, которые были украдены в результате кибератаки, для расследования этого дела. Представитель Кэтрин в свою очередь отмечал, что Майорга не была связана соглашением о конфиденциальности, так как Роналду и люди из его окружения нарушили его до того момента, когда немецкое новостное издание Der Spiegel опубликовало в апреле 2017 года статью под названием «Секрет Криштиану Роналду», основанную на документах, полученных от «портала разоблачителей Football Leaks».

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Аккаунт сборной Португалии в соцсети «X»
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:17
Роналду только Барсу насиловал.
valt134
valt134
вчера в 15:20
То он, то его… Непонятки… Совсем запутался. Не иначе происки Коза Ностры…
w1345ds
w1345ds ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 14:04, ред.
Вообще то прошлое человека не может служить оправданием насилия над ним.

В данном же деле доказательств изнасилования скорее всего не было, поскольку несколько расследований не дали делу ход. Просто адвокаты нарцисса решили ей заплатить потому что боялись репутационных потерь.
протон
протон
вчера в 13:42
Юристам Роналду стоит подать ответный иск за вымогательство и обобрать ее до нитки, чтобы другим повадно не было любительницам легкой наживы
Шестьдесят пять лямов. За что? Это нужно с неё взыскать, за ложные обвинения, и компенсации морального ущерба Кришу!
faneng
faneng
вчера в 13:14
Темная история, что там было в номере отеля. Во-первых, Роналду надо было думать головой: ясно, что при его богатстве и известности многие девушки попытаются сначала соблазнить его, а потом вымогать деньги под тем или иным предлогом (изнасилование, беременность и т.д.).
Во-вторых, я подозреваю во всем этом руку Флорентино Переса. Возможно, он и подослал эту девицу Майоргу, чтобы потом держать Роналду на крючке. Подозрительно, что история с изнасилованием раскрутилась аккурат в момент ухода Роналду из Реала - не раньше и не позже. Он ушел летом 2018 г. и тут же осенью 2018 г. поднялся шум об изнасиловании, хотя уже 8 лет прошло.
Не знаю насчет публикаций в Шпигеле в 2017 г., но шум поднялся именно осенью 2018 г. И это во многом стоило Роналду Золотого мяча - 2018. Я думаю, многие проглосовали за Модрича именно чтобы не давать награду возможному уголовнику.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:44
Огромную сумму заплатил за молчание. За что же такое он отвалил такую сумму?Чтобы не разболтала, что с бабами не могёт, а предпочитает сильный пол? ахаха
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:20
Не расстраивайся мой друг и запомни, что до мечты она будет говорить только о школе и после пяти, десятиминутного отвлечения - опять о школе...
И имей ввиду, сейчас не знаю как, но в конце прошлого века, в некоторых штатах Америки, "училка в очках" (мужского пола тоже) проработавшая в учебном заведении больше семи лет, не имела права быть свидетелем в Суде!)
Хотя..., наука говорит, что дамы связанные с профессией разговорного жанра (мну бы добавил усиленного) делают значительно лучше некоторые сексуальные утехи, чем соплеменницы "молчаливых" профессий...)
Capral
Capral
вчера в 10:57
Рад за Рона- всей душой!!!!!!! Оклеветали Достойного человека, но ничего у них не получилось!!!!!!!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 10:55
Если всё было по согласию - то зачем деньги платил?.. Хотел скрыть?.. От кого?.. Хе.. Мендеш тоже пытался скрыть от всех, что Авейру ищет новый клуб для игры в ЛЧ.. Не удалось.. За это был уволен.. Геша, от людей ничего не скроешь.. Твои гнусные похождения известны всем.. Хе-хе..😄
adekvat
adekvat
вчера в 10:11
С училкой в очках, мечта.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:32
А денег она хотела и получила.
Интерес
Интерес
вчера в 09:22
...сама-сама...
112910415
112910415
вчера в 09:21
ура, он её не насиловал !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:08
Бедный Рони. Оклеветать хотели. Он же совсем другой!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 09:06
Сейчас каждая женщина лёгкого поведения может сказать, что её изнасиловали и именно, когда дело касается футболистов. А то что, она годами работала в эскорт, это дело лучше опустить. Моника Левински развязал руки всяким ш
shlomo
shlomo
вчера в 09:05
Ничего личного, просто она захотела на халяву срубить бабла...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:52
Засудить Роналду в США - это значило бы, что в США он бы просто никогда не поехал в будущем.
ДСА
ДСА
вчера в 08:49
Очень выгоден секс с Роналду. Надо только не борзеть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:45
Я тоже сразу не поверил в данное обвинение, какое изнасилование женщины?
Да собственно и сама связь ставится под большим вопросом.
Не к женщинам его тянет, а совсем к противоположному полу.
Гость
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