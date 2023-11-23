Роналду оправдали по делу, в котором его обвиняли в изнасиловании

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вчера, 08:37

Суд США отклонил апелляцию адвоката Кэтрин Майорги, которая ранее обвиняла нападающего в изнасиловании. Дело в отношении португальца прекращено.

Женщина утверждала, что спортсмен изнасиловал её в номере отеля в Лас-Вегасе в 2009 году, что португалец всегда отрицал. Роналду через своих адвокатов рассказал, что интимная связь была по обоюдному согласию, а также сообщил о том, что с Майоргой в 2010 году было достигнуто соглашение о неразглашении.

Адвокат бывшей учительницы и модели Лесли Марк Стовалл ранее обращался в апелляционный суд с просьбой отменить решение федерального судьи о прекращении дела в Лас-Вегасе в июне 2022 года и возобновить гражданский иск, который она подала в 2018 году. Стовалл также заявлял, что Майорга должна получить компенсацию в размере более 25 млн долларов. При этом он признал, что она получила 375 тысяч долларов от футболиста в рамках договорённости.