Суд США отклонил апелляцию адвоката Кэтрин Майорги, которая ранее обвиняла нападающего Криштиану Роналду в изнасиловании. Дело в отношении португальца прекращено.
Женщина утверждала, что спортсмен изнасиловал её в номере отеля в Лас-Вегасе в 2009 году, что португалец всегда отрицал. Роналду через своих адвокатов рассказал, что интимная связь была по обоюдному согласию, а также сообщил о том, что с Майоргой в 2010 году было достигнуто соглашение о неразглашении.
Адвокат бывшей учительницы и модели Лесли Марк Стовалл ранее обращался в апелляционный суд с просьбой отменить решение федерального судьи о прекращении дела в Лас-Вегасе в июне 2022 года и возобновить гражданский иск, который она подала в 2018 году. Стовалл также заявлял, что Майорга должна получить компенсацию в размере более 25 млн долларов. При этом он признал, что она получила 375 тысяч долларов от футболиста в рамках договорённости.
Окружной судья США Дженнифер Дорси ранее наложила санкции на Стовалла, утверждая, что тот неправомерно пытался использовать документы, которые были украдены в результате кибератаки, для расследования этого дела. Представитель Кэтрин в свою очередь отмечал, что Майорга не была связана соглашением о конфиденциальности, так как Роналду и люди из его окружения нарушили его до того момента, когда немецкое новостное издание Der Spiegel опубликовало в апреле 2017 года статью под названием «Секрет Криштиану Роналду», основанную на документах, полученных от «портала разоблачителей Football Leaks».
Во-вторых, я подозреваю во всем этом руку Флорентино Переса. Возможно, он и подослал эту девицу Майоргу, чтобы потом держать Роналду на крючке. Подозрительно, что история с изнасилованием раскрутилась аккурат в момент ухода Роналду из Реала - не раньше и не позже. Он ушел летом 2018 г. и тут же осенью 2018 г. поднялся шум об изнасиловании, хотя уже 8 лет прошло.
Не знаю насчет публикаций в Шпигеле в 2017 г., но шум поднялся именно осенью 2018 г. И это во многом стоило Роналду Золотого мяча - 2018. Я думаю, многие проглосовали за Модрича именно чтобы не давать награду возможному уголовнику.
Во-вторых, я подозреваю во всем этом руку Флорентино Переса. Возможно, он и подослал эту девицу Майоргу, чтобы потом держать Роналду на крючке. Подозрительно, что история с изнасилованием раскрутилась аккурат в момент ухода Роналду из Реала - не раньше и не позже. Он ушел летом 2018 г. и тут же осенью 2018 г. поднялся шум об изнасиловании, хотя уже 8 лет прошло.
Не знаю насчет публикаций в Шпигеле в 2017 г., но шум поднялся именно осенью 2018 г. И это во многом стоило Роналду Золотого мяча - 2018. Я думаю, многие проглосовали за Модрича именно чтобы не давать награду возможному уголовнику.