Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову»

Пресс-служба «Ростова» выступила с заявлением в отношении дела полузащитника Матиаса Норманна, который перешёл в «Аль-Раэд».
15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», ФК «Аль-Раед» и игроку Матиасу Норманну. Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». Футбольный клуб «Аль-Раед» несет солидарную ответственность за данную выплату.
Приостанавливать контракты разрешили, но потом запретили это делать тем, кто после начала СВО остался/вернулся/перешёл в российские клубы. Норманн как раз вернулся, а потом попытался расторгнуть по причине "чё-то тут небезопасно" - и это для ФИФА опасный прецедент, так вообще кто угодно и почему угодно сможет сбегать из любой команды. И кроме компенсации Ростову тут для фифы вариантов нормальных не было.
Со стороны Норманна поступок крайне некорректный, учитывая, что в Ростове его из "сбитого лётчика" сделали "звездой РПЛ". На помойке нашли, отмыли, а он теперь фигвамы рисует. Был бы порядочный - попросил бы руководство о трансфере, дал бы заработать на продаже, как это сделали несколько игроков. Понятно, в Ростове сейчас не сахар, особенно с закрытым аэропортом. Но людьми-то оставаться надо, тем более, в команде, где к тебе со всем уважением отнеслись.
Приостанавливать контракты разрешили, но потом запретили это делать тем, кто после начала СВО остался/вернулся/перешёл в российские клубы. Норманн как раз вернулся, а потом попытался расторгнуть по причине "чё-то тут небезопасно" - и это для ФИФА опасный прецедент, так вообще кто угодно и почему угодно сможет сбегать из любой команды. И кроме компенсации Ростову тут для фифы вариантов нормальных не было.
Со стороны Норманна поступок крайне некорректный, учитывая, что в Ростове его из "сбитого лётчика" сделали "звездой РПЛ". На помойке нашли, отмыли, а он теперь фигвамы рисует. Был бы порядочный - попросил бы руководство о трансфере, дал бы заработать на продаже, как это сделали несколько игроков. Понятно, в Ростове сейчас не сахар, особенно с закрытым аэропортом. Но людьми-то оставаться надо, тем более, в команде, где к тебе со всем уважением отнеслись.
ФИФА в марте 2022 года приняла решение, согласно которому иностранные футболисты могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Однако это касается только тех, кто уехал из нашей страны. Зато игроки, оставшиеся в РПЛ, вернувшиеся или перешедшие с марта 2022-го, уже не имеют возможности приостановить заключённый договор.
Неужели ты этого не знал? Я удивлён, развеиваешь миф о знатоке футбола.
ФИФА в марте 2022 года приняла решение, согласно которому иностранные футболисты могут приостанавливать контракты с российскими клубами. Однако это касается только тех, кто уехал из нашей страны. Зато игроки, оставшиеся в РПЛ, вернувшиеся или перешедшие с марта 2022-го, уже не имеют возможности приостановить заключённый договор.
Неужели ты этого не знал? Я удивлён, развеиваешь миф о знатоке футбола.