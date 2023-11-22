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Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову»

вчера, 16:45

Пресс-служба «Ростова» выступила с заявлением в отношении дела полузащитника Матиаса Норманна, который перешёл в «Аль-Раэд».

15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», ФК «Аль-Раед» и игроку Матиасу Норманну. Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». Футбольный клуб «Аль-Раед» несет солидарную ответственность за данную выплату.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:18
Как раз вполне ожидаемо.
Приостанавливать контракты разрешили, но потом запретили это делать тем, кто после начала СВО остался/вернулся/перешёл в российские клубы. Норманн как раз вернулся, а потом попытался расторгнуть по причине "чё-то тут небезопасно" - и это для ФИФА опасный прецедент, так вообще кто угодно и почему угодно сможет сбегать из любой команды. И кроме компенсации Ростову тут для фифы вариантов нормальных не было.

Со стороны Норманна поступок крайне некорректный, учитывая, что в Ростове его из "сбитого лётчика" сделали "звездой РПЛ". На помойке нашли, отмыли, а он теперь фигвамы рисует. Был бы порядочный - попросил бы руководство о трансфере, дал бы заработать на продаже, как это сделали несколько игроков. Понятно, в Ростове сейчас не сахар, особенно с закрытым аэропортом. Но людьми-то оставаться надо, тем более, в команде, где к тебе со всем уважением отнеслись.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:20
Думаю Ростову любая компенсация лишней не будет...
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:24
Урок для других заморских футболистов. Это Россия, а не дремучий вам лес..
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:18
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:47
    Опаньки... а что случилось что фифа приняла такое решение???
    Гость
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