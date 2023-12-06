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Винисиус стал послом ООН в области прав человека

сегодня, 13:55

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал спортивным послом Организации Объединённых Наций (ООН) в области защиты прав человека. Он сообщил об этом в соцсетях.

Для меня этот конкретный год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит ещё долгий путь, чтобы искоренить нетерпимость в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское просвещение должно лежать в основе наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всём мире. Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли в качестве защитника прав человека Организации Объединённых Наций. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью. Давайте сделаем спорт настоящей моделью инклюзивности, свободной от расизма и дискриминации. Настал момент, когда мы должны быть едины.

На протяжении всей истории расизм и дискриминация лишали возможностей очень многих, даже в спорте. Пришло время всем нам вместе выступить против расизма. В спорте должна быть нулевая терпимость к расовой дискриминации. Это означает, что каждое учреждение должно иметь механизмы отчётности и безоговорочно бороться с дискриминацией. Жертв нужно поддерживать, а не преследовать.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 14:39
Вини- красава!!! Футболист замечательный, а тут, еще и такое достойное предложение!!! Кто знает, возможно, когда-нибудь, после окончания футбольной карьеры, парень займется политикой... Когдато, наш замечательный динамовец В.Савдунин, после завершения спортивной карьеры стал дип-курьером.

Вобщем, удачи тебе, Вини!!! Но пока- радуй нас своим футбольным ТАЛАНТОМ, и скорейшего тебе ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ!!!!!!!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 14:21
Ха-ха и смех и грех.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:15
Чё он будет делать? Ездить на стрелки со скинхедами?))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:07
А парень то растёт!)
Гость
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