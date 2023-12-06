Винисиус стал послом ООН в области прав человека

Нападающий «Реала» стал спортивным послом Организации Объединённых Наций ( ООН ) в области защиты прав человека. Он сообщил об этом в соцсетях.

Для меня этот конкретный год стал ярким напоминанием о том, что нам предстоит ещё долгий путь, чтобы искоренить нетерпимость в спорте и обществе. Я считаю, что антирасистское просвещение должно лежать в основе наших усилий по продвижению равенства и прав человека во всём мире. Вот почему я очень рад объявить о своей новой роли в качестве защитника прав человека Организации Объединённых Наций. Роль, которую я возьму на себя с гордостью, волнением и ответственностью. Давайте сделаем спорт настоящей моделью инклюзивности, свободной от расизма и дискриминации. Настал момент, когда мы должны быть едины.

На протяжении всей истории расизм и дискриминация лишали возможностей очень многих, даже в спорте. Пришло время всем нам вместе выступить против расизма. В спорте должна быть нулевая терпимость к расовой дискриминации. Это означает, что каждое учреждение должно иметь механизмы отчётности и безоговорочно бороться с дискриминацией. Жертв нужно поддерживать, а не преследовать.