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«Интер» нарушит структуру зарплат ради Мартинеса

сегодня, 14:38

«Интер» готовит новый контракт для нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. Ради игрока «нерадзурри» нарушат структуру зарплат клуба. За Мартинесом следят многие топ-клубы Европы, но «Интер» намерен сохранить форварда и готов предложить ему 10 миллионов евро в год (сейчас он получает 6,5 миллионов евро).

Аргентинец выступает за итальянский клуб с лета 2018 года. Его действующий контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Мартинес провёл 19 игр в Серии А и Лиге чемпионов, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 100 миллионов евро.

Ранее в «Интере» подтвердили намерения продлить контракт с Мартинесом.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 18:02
По-моему, это игрок одной команды. В Интере он неплох, но в сборной на ЧМ был полным нулем. Так что как бы не попали в просак.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:37
Шейхи больше дадут
daw9qzzm9wzx
daw9qzzm9wzx
сегодня в 17:35
Мне вот что интересно, а в Англии з/п в прессе сообщают до налогов или после? Потому что в Италии, после.
И если 13 лямов з/п до налогов, то это примерно столько же, сколько Власовец сейчас зарабатывает чистыми в Ювке.
А так, конечно же Власовец не стоит такой з/п, даже в сравнение с Лаутаро
112910415
112910415
сегодня в 17:03
тот случай, когда от принципов можно отступить !
Подполковник
Подполковник
сегодня в 16:32
Честно говоря, он очень переоценен, хорошие отрезки меняются откровенным отрезком в стиле "полена". Вспомните ЧМ22 - он был ужасен
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 16:17
Дзюбе по слухам платили шесть миллионов в Зените. А тут один из лучших игроков мира сейчас получает 6,5. То ли мы привыкли переплачивать, то ли держали это дерево из-за отопительного сезона...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:03
Англичане предложат 15 млн...
Решение будет за игроком.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:21
Он очень хорошо себя проявляет, поэтому и в клубе решили его наградить за это......
Вещий
Вещий
сегодня в 15:06
Ну тут или нарушать или расставаться.... третьего не дано.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:01
Ради Мартинеса можно и нарушить.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:43
Он заслуживает этого
Гость
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