«Интер» нарушит структуру зарплат ради Мартинеса

1702035528

сегодня, 14:38

«Интер» готовит новый контракт для нападающего сборной Аргентины . Ради игрока «нерадзурри» нарушат структуру зарплат клуба. За Мартинесом следят многие топ-клубы Европы, но «Интер» намерен сохранить форварда и готов предложить ему 10 миллионов евро в год (сейчас он получает 6,5 миллионов евро).

Аргентинец выступает за итальянский клуб с лета 2018 года. Его действующий контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Мартинес провёл 19 игр в Серии А и Лиге чемпионов, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 100 миллионов евро.

Ранее в «Интере» подтвердили намерения продлить контракт с Мартинесом.