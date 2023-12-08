«Интер» нарушит структуру зарплат ради Мартинеса

«Интер» готовит новый контракт для нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. Ради игрока «нерадзурри» нарушат структуру зарплат клуба. За Мартинесом следят многие топ-клубы Европы, но «Интер» намерен сохранить форварда и готов предложить ему 10 миллионов евро в год (сейчас он получает 6,5 миллионов евро).
Аргентинец выступает за итальянский клуб с лета 2018 года. Его действующий контракт истекает летом 2026 года. В текущем сезоне Мартинес провёл 19 игр в Серии А и Лиге чемпионов, в которых забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в 100 миллионов евро.
Ранее в «Интере» подтвердили намерения продлить контракт с Мартинесом.
И если 13 лямов з/п до налогов, то это примерно столько же, сколько Власовец сейчас зарабатывает чистыми в Ювке.
А так, конечно же Власовец не стоит такой з/п, даже в сравнение с Лаутаро
И если 13 лямов з/п до налогов, то это примерно столько же, сколько Власовец сейчас зарабатывает чистыми в Ювке.
А так, конечно же Власовец не стоит такой з/п, даже в сравнение с Лаутаро
Решение будет за игроком.
Решение будет за игроком.