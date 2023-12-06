Стали известны две причины, по которым Мбаппе решил остаться в ПСЖ

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сегодня, 21:31

Стало известно, почему нападающий решил не уходить из ПСЖ летом 2023 года.

Первой из причин является участие в Олимпийских играх, а второй — тот факт, что форвард хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции.