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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2023/2024

Стали известны две причины, по которым Мбаппе решил остаться в ПСЖ

сегодня, 21:31

Стало известно, почему нападающий Килиан Мбаппе решил не уходить из ПСЖ летом 2023 года.

Первой из причин является участие в Олимпийских играх, а второй — тот факт, что форвард хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 22:22
Прямо с языка снял.
shlomo
shlomo
сегодня в 22:02
Причины две..... деньги и еще раз деньги
adekvat
adekvat
сегодня в 21:58
Всетаки уговорили, олимпиада причем так и не понял.
Asper
Asper ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 21:49
Аа, черт, вот я осёл 😂 наляпал, называется, команду в впопыхах за рулём))) извините))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Asper (раскрыть)
сегодня в 21:46
Здравствуйте. Это матч Кубка Германии.
Asper
Asper
сегодня в 21:44
Команду создал в 21:41, матч Дортмунда начинается в 22:45.
Но в таблице с составом почему-то у Фуллкруга, Брандта и Риерсона следующий матч указан - 9 числа с РБ.
Исправить получится?
Гость
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