Стали известны две причины, по которым Мбаппе решил остаться в ПСЖ

Стало известно, почему нападающий Килиан Мбаппе решил не уходить из ПСЖ летом 2023 года.
Первой из причин является участие в Олимпийских играх, а второй — тот факт, что форвард хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции.
Стало известно, почему нападающий Килиан Мбаппе решил не уходить из ПСЖ летом 2023 года.
Первой из причин является участие в Олимпийских играх, а второй — тот факт, что форвард хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Франции.
Но в таблице с составом почему-то у Фуллкруга, Брандта и Риерсона следующий матч указан - 9 числа с РБ.
Исправить получится?
Но в таблице с составом почему-то у Фуллкруга, Брандта и Риерсона следующий матч указан - 9 числа с РБ.
Исправить получится?