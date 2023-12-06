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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо

сегодня, 15:59

«Рома» и Жозе Моуриньо могут продолжить сотрудничество.

По информации различных источников, владельцы клуба рассматривают возможность продления контракта со специалистом и могут встретиться с ним до конца года. Как сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, португалец хочет остаться в команде.

Действующее соглашение Моуриньо с римлянами истекает в июне 2024 года.

Также сообщается, что наставник «волков» положительно оценил недавнее интервью генерального менеджера Тиаго Пинто, в котором тот выступил с защитой Жозе после высказывания в адрес арбитра матча с «Сассуоло», что также может повысить шансы на успешную сделку.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 17:00
Вроде как он к Саудитам собрался слинять или что то не складывается....
112910415
112910415
сегодня в 17:00
испить чашу до дна !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:50
«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо .
Всё правильно конечно со стороны руководства клуба . Ведь при уходе Моуриньо из клуба, самая большая проблема в нынешних реалиях найти достойную замену . А учитывая тот факт, что не только в Серии А есть проблемы с качеством тренерского штаба, но и в АПЛ ведётся за ними охота, как в принципе и во всём футбольном мире . Да и скорее всего есть ещё объективные факты, это попадает ли Рома в четвёрку сильнейших , чтобы следующий сезон выступить в Лиге Чемпионов, что для Моуриньо будет возможность сыграть с Ромой в самом престижном мировом футбольном форуме . И конечно же ещё один вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии. Перезагрузится в новых для себя условиях и конечно же охватить отличный денежный куш 💰 💰 💰 , что совершенно не маловажно . Думаю что конец чемпионата Италии даст на всё ответ .
dcgy97exd9xp
dcgy97exd9xp
сегодня в 16:05
Если у него нет предложений от саудитов,он согласен
Гость
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