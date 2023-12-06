«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо .

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сегодня, 15:59

«Рома» и могут продолжить сотрудничество.

По информации различных источников, владельцы клуба рассматривают возможность продления контракта со специалистом и могут встретиться с ним до конца года. Как сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, португалец хочет остаться в команде.

Действующее соглашение Моуриньо с римлянами истекает в июне 2024 года.

Также сообщается, что наставник «волков» положительно оценил недавнее интервью генерального менеджера Тиаго Пинто, в котором тот выступил с защитой Жозе после высказывания в адрес арбитра матча с «Сассуоло», что также может повысить шансы на успешную сделку.