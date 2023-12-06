«Рома» хочет продлить контракт с Моуриньо .

«Рома» и Жозе Моуриньо могут продолжить сотрудничество.
По информации различных источников, владельцы клуба рассматривают возможность продления контракта со специалистом и могут встретиться с ним до конца года. Как сообщает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, португалец хочет остаться в команде.
Действующее соглашение Моуриньо с римлянами истекает в июне 2024 года.
Также сообщается, что наставник «волков» положительно оценил недавнее интервью генерального менеджера Тиаго Пинто, в котором тот выступил с защитой Жозе после высказывания в адрес арбитра матча с «Сассуоло», что также может повысить шансы на успешную сделку.
Всё правильно конечно со стороны руководства клуба . Ведь при уходе Моуриньо из клуба, самая большая проблема в нынешних реалиях найти достойную замену . А учитывая тот факт, что не только в Серии А есть проблемы с качеством тренерского штаба, но и в АПЛ ведётся за ними охота, как в принципе и во всём футбольном мире . Да и скорее всего есть ещё объективные факты, это попадает ли Рома в четвёрку сильнейших , чтобы следующий сезон выступить в Лиге Чемпионов, что для Моуриньо будет возможность сыграть с Ромой в самом престижном мировом футбольном форуме . И конечно же ещё один вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии. Перезагрузится в новых для себя условиях и конечно же охватить отличный денежный куш 💰 💰 💰 , что совершенно не маловажно . Думаю что конец чемпионата Италии даст на всё ответ .
Всё правильно конечно со стороны руководства клуба . Ведь при уходе Моуриньо из клуба, самая большая проблема в нынешних реалиях найти достойную замену . А учитывая тот факт, что не только в Серии А есть проблемы с качеством тренерского штаба, но и в АПЛ ведётся за ними охота, как в принципе и во всём футбольном мире . Да и скорее всего есть ещё объективные факты, это попадает ли Рома в четвёрку сильнейших , чтобы следующий сезон выступить в Лиге Чемпионов, что для Моуриньо будет возможность сыграть с Ромой в самом престижном мировом футбольном форуме . И конечно же ещё один вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии. Перезагрузится в новых для себя условиях и конечно же охватить отличный денежный куш 💰 💰 💰 , что совершенно не маловажно . Думаю что конец чемпионата Италии даст на всё ответ .