Глебов продлил соглашение с ЦСКА

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сегодня, 14:57

Полузащитник продлил контракт с ЦСКА .

Договор игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27, предусмотрена опция пролонгации еще на один год.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах «армейцев».