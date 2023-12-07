Глебов продлил соглашение с ЦСКА

Полузащитник Кирилл Глебов продлил контракт с ЦСКА.
Договор игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27, предусмотрена опция пролонгации еще на один год.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах «армейцев».
Полузащитник Кирилл Глебов продлил контракт с ЦСКА.
Договор игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27, предусмотрена опция пролонгации еще на один год.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах «армейцев».
может вырасти в настоящего мастера. Удачи и успехов Глебову!
может вырасти в настоящего мастера. Удачи и успехов Глебову!