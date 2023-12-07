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Глебов продлил соглашение с ЦСКА

сегодня, 14:57

Полузащитник Кирилл Глебов продлил контракт с ЦСКА.

Договор игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27, предусмотрена опция пролонгации еще на один год.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах «армейцев».

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05 декабря
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:01
это правильно. это хорошо
t2z8eejj6ujk
t2z8eejj6ujk
сегодня в 16:39
Эта новость должна порадовать болельщиков ЦСКА, которые хотят видеть команду на вершине турнирной таблицы.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:04
Думаю что все правильно сделали... удачи Кириллу в матчах за коняшек!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:52
Хорошая новость удачи Кириллу.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:51
Вот это правильно. Молодой, талантливый, перспективный игрок,
может вырасти в настоящего мастера. Удачи и успехов Глебову!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:26
Молодёжь нужно свою воспитывать...
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