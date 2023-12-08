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«Барселона» следит за полузащитником «Эвертона»

сегодня, 15:25

«Барселона» намерена усилить опорную зону. Каталонцы обратили своё внимание на полузащитника «Эвертона» и сборной Бельгии Амаду Онану. В «Барселоне» выделяют физические данные игрока и его умение обращаться с мячом.

Трансфер делает привлекательным тот фактор, что с «Эвертона» сняли 10 очков и команда опустилась на дно турнирной таблицы. В связи с этим англичане рассматривают возможность продажи нескольких основных игроков, в том числе Онаны.

Бельгиец выступает за «Эвертон» с лета 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2027 года. В текущем сезоне Онана сыграл 14 матчей, забил гол, отдал голевую передачу и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

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la-respect0
la-respect0
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sihafazatron
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