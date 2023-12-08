«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться игроками

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониэлла Малена. Немцы согласны продать игрока за 30 миллионов евро или же обменять на форварда манкунианцев Джейдона Санчо, который ранее выступал за дортмундцев. Сегодня состоится встреча между представителями клубов.
В текущем сезоне Мален сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 35 миллионов евро. На счету Санчо 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего англичанина в 32 миллиона евро.