«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться игроками

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сегодня, 14:15

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов . Немцы согласны продать игрока за 30 миллионов евро или же обменять на форварда манкунианцев , который ранее выступал за дортмундцев. Сегодня состоится встреча между представителями клубов.