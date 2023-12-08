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«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд могут обменяться игроками

сегодня, 14:15

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониэлла Малена. Немцы согласны продать игрока за 30 миллионов евро или же обменять на форварда манкунианцев Джейдона Санчо, который ранее выступал за дортмундцев. Сегодня состоится встреча между представителями клубов.

В текущем сезоне Мален сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 35 миллионов евро. На счету Санчо 3 матча в АПЛ в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего англичанина в 32 миллиона евро.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:45
Санчо это тот, у кого с тренером не сложилось?
7dmfzwzs82v5
7dmfzwzs82v5 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 17:39
Вот как то же МС продает сидящего на лавке Палмера за 40, хромого косого Лапорта за почти 30 и старого Мареза за 35. Ливерпуль за 40 млн слил отвратительно проведший прошлый сезон Фабиньо, которому 30 лет уже. Маунта Челси (!!!) втюхал МЮ за 55+ млн с годом контракта (он хороший игрок, но можно было и за поменьше). Ну и т.д., кто умеет хорошо продавать тот даже Соланке и Траффордов без почти игр в основе продаст за двадцатку без проблем. За Санчо еще можно выжать хорошие деньги, он не 30 летний Бэйл или Азар которые бросили играть и пойди еще заставь их. Вся карьера еще впереди, потенциал он свой в Боруссии показывал.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:32
Вот это развод по Дортмундски получился) взяли молодого игрока из Манчестера (пусть и из Сити), раскрыли его, продали в другую часть Манчестера за большие деньги! Санчо то толковый игрок, просто попал не в ту команду а точнее не в то время....МЮ сейчас сложно назвать командой, т.к даже сами игроки недовольны тренером. Так что сейчас Дортмунд вернет Санчо, перезапустит его карьеру и снова продаст за большие деньги!!!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 16:26
Дониэл вполне может и центрфорварда сыграть, а Джейдон вернётся и перезапустит карьеру
Я думаю все в плюсе будут
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 15:14
Для БД шикарный обмен, вообще скауты и функционеры БД лучшее в мире.
idres
idres
сегодня в 15:10
Обмен наверное самое выгодное для обоих клубов.
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
сегодня в 14:41
Мален не прогрессирует, поэтому умно будет спихнуть его МЮ) Только лучше продать, Днейдон пусть у них остается))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 14:28
шило на мыло
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:26
Статистика Малена не очень впечатляет.
Хотя, Санчо этот вообще не о чём, надо МЮ от него избавляться.
x67q9pxj4dgn
x67q9pxj4dgn
сегодня в 14:24
А вот кому обменять беспонтового физручка-травокура вот это вопрос покруче гамлетовского!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:16
Вчерась договорились!
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