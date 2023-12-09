«Реал» установил дедлайн для Мбаппе

«Реал» предпримет попытку подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе в январе. Если до 15 января игрок не даст ответ, то «сливочные» перейдут к другим трансферным целям.
Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен удержать 24-летнего француза.
Новый сериал? Хотя нет, это новый сезон еще того старого сериала))
Новый сериал? Хотя нет, это новый сезон еще того старого сериала))
Не знаю, зачем Перес до сих пор цепляется за Килиана, когда на его позиции играет Виннисиус. Хочет рассорить раздевалку из-за финансового вопроса? Давным-давно пора отказаться уже от француза. Тогда и Мбаппе быстрее бы понял, что по большому счёту-то он никому, кроме Реала и не нужен.
Не знаю, зачем Перес до сих пор цепляется за Килиана, когда на его позиции играет Виннисиус. Хочет рассорить раздевалку из-за финансового вопроса? Давным-давно пора отказаться уже от француза. Тогда и Мбаппе быстрее бы понял, что по большому счёту-то он никому, кроме Реала и не нужен.