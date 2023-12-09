Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Реал» установил дедлайн для Мбаппе

вчера, 12:05

«Реал» предпримет попытку подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе в январе. Если до 15 января игрок не даст ответ, то «сливочные» перейдут к другим трансферным целям.

Ранее сообщалось, что ПСЖ намерен удержать 24-летнего француза.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВернер может продолжить карьеру в Италии
Сегодня, 13:38
Агент Алексея Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста
Сегодня, 11:57
Слухи«Реал» и ПСЖ договорились о трансфере Мбаппе
Сегодня, 11:17
Слухи«Кристал Пэлас» интересуется защитником «Валенсии»
Сегодня, 09:58
Хави: «Мы не будем подписывать вратаря на замену тер Штегену»
Вчера, 18:29
СлухиЛидеры Бундеслиги хотят подписать защитника «Жироны»
Вчера, 16:09
Сортировать
Все комментарии
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 16:54
У Мбаппе реализация гораздо выше , чем у Винисиуса. Для Реала переход Килиана это усиление атакующей линии.
амурец
амурец
вчера в 16:53
Да на хрен с ним возиться
ABir
ABir
вчера в 16:39
Реал вполне обойдется без Мбаппе, а у француза пусть это будет полследним шансом войти в историю лучшего футбольного клуба.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:45
Уже несколько раз слышали эту песню, и всегда трубят обратную.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:44
Перес и Реал сами себя не уважают после всего, что было.
112910415
112910415
вчера в 15:20
никто не поверит, никто-никто !
vova505
vova505
вчера в 15:18
Не понимаю
Нафиг он им нужен?
Реально сейчас у них без Мбаппе всё классно
Он, на мой взгляд, может только всё испортить
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:12
Что за бред? Зачем платить этим наглецам зимой , если можно подписать его летом бесплатно?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:12
Зачем Мбаппе Реал? Ему можно уехать в Марсель или обратно в Монако, согласиться играть за Валенсию или Барселону. Почему? "Море, море, мир бездонный..." все эти клубы находятся в городах на побережье Средиземного моря. Шейхи уже дали столько денег французу, что зачем ему этот шумный и скучный Мадрид? Отдыхай на Коста-бланке или Лазурном берегу, пинай изредка мячик и говори, что жизнь прекрасна.

Не знаю, зачем Перес до сих пор цепляется за Килиана, когда на его позиции играет Виннисиус. Хочет рассорить раздевалку из-за финансового вопроса? Давным-давно пора отказаться уже от француза. Тогда и Мбаппе быстрее бы понял, что по большому счёту-то он никому, кроме Реала и не нужен.
adekvat
adekvat
вчера в 14:33
Надоедать начинает эта эпопея всем.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 14:14
Обычно хвастались, что такой клуб как Реал два раза не делает предложение игроку. А с Мбаппе они просто сами себя давно унизили.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:11
Давно пора закончить эту историю до 15 января
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:57
Не уточнили, до 15 января какого года?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:49
Перес не выпустит Мбаппе как рыбак рыбку из сачка))
Черепах не помешал бы Реалу!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:10
Мбаппе сделает глупость, если откажется ради рекорда ПСЖ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:01, ред.
ахаха...все повторяется одно и тоже...
Новый сериал? Хотя нет, это новый сезон еще того старого сериала))
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:31
Если до 15 января игрок не даст ответ, то «сливочные» перейдут к другим трансферным целям... А летом установят новый дедлайн для Мбаппе.
Tex
Tex
вчера в 12:21
Это какой уже по счету дедлайн?
wn589hqq249p
wn589hqq249p
вчера в 12:19
Да, Килиан Мбаппе может стать отличным приобретением для «Реала». Его переход может серьезно усилить атакующую линию команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 