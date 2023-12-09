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«Астон Вилла» одолела «Арсенал»

вчера, 22:27
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Астон Вилла» одержала победу над «Арсеналом» в матче 16-го тура АПЛ (1:0).

На 7-й минуте Джон МакГинн забил единственный гол.

Бирмингемская команда занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков. Лондонцы находятся на 2-й строчке с 36 баллами.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:04
Астон Вилла гроза авторитетов,крушит всех подряд!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:45
Арсенал зачастую радует, иногда просто бесит.
На флангах пасли коров, которых "львы" проглотили и не заметили.
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 13:25
Астон Вилла в этом сезоне решила показать всем кузькину мать.Где там Дзюба,главный кукарекалка колхозного футбола..?Как ему Эмери....?
Karkaz
Karkaz ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 10:42, ред.
Как по мне, у Виллы нет исполнителей такого уровня как Варди, Нголо Канте, Марез. И самое главное нет хорошей скамейки. Если зимой не усилятся.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 10:38
Эмери просто переиграл своей тактикой что Пепа, что Артету. И дело не в Мартинелли, Сака или в ком то еще, они просто попали в такое положение, где не смогли ничего показать, потому что как мы знаем, команда играет так, как позволяет ей соперник. После победы АВ над Сити, было ясно, что и Арсенал не сможет выиграть.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 09:48
Да видимо Эмери сделал выводы )
матос
матос
сегодня в 09:41
Эмери молодчик , АВ с победой.
112910415
112910415
сегодня в 08:51
Астон Вилла даёт своим болельщикам надежду на чудо !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:24
Серьёзная заявка Астон Виллы на медали первенства,
а возможно и даже на чемпионство. Арсенал разочаровал,
уж за ничью-то мог бы и вцепиться. А так, потерял уступил первое место
Ливеру, с которым скоро играть в гостях. Сам себя в трудное положение поставил.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:43
Два скальпа подряд - серьезное достижение Астон Виллы.
konst19
konst19
сегодня в 06:31
Арсенала сегодня не было. Три испанских физрука что-то мутят
FenixSL
FenixSL ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 00:57
про Лестер тоже так говорили
а состав сейчас у Виллы помощнее будет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
С победой Астон Виллу и всех болельщиков этого клуба!!! Астон Вилла выносит лидеров английской Примьер Лиги. В матче против Манчестер Сити тоже Астон Вилла выиграла с очень серьёзным преимуществом. Вот что делает тренеришка Унаи Эмери. Испанский специалист, возможно, приносит титул чемпиона английской Примьер Лиги, за последние два матча. Если конечно Ливерпуль не оступится. Ну что, посмотрим, чего добьётся Астон Вилла под руководством Унаи Эмери.
1580556558
1580556558
вчера в 23:43
Браво, АВ, но на целый сезон их скорее всего не хватит по понятным причинам
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 23:35
Скорее план на игру такой: отдай мяч Сака или Мартинелли, а они что-то сочинят.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:28
Примета железобетонная: если у Жезуса бровки домиком и его меняют, значит его команда (а на сегодня это Арсенал) проигрывает, потому как бразилец играет хреново.

Счёт потерял сколько раз сегодня Зина выводил группу атаки Арсенала на ворота своими разрезными пасами, однако всё не в кон: Мартинелли и Жезусу просто фантазии не хватало развивать численный перевес и исполнить таки последний пас (удар в створ)..., ну и конечно у Эдегора - кикс всего игрового дня.
Тристан
Тристан ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Не увидел полного решимости Арсенала, может разные матчи смотрели. Перекат поперек между защитниками и Зинченко без обостряющего видел, всю игру так катали. Также увидел зависимость команды от настроения Сака и Мартинелли, фланги не играли совсем. Сразу вспомнил зависимость команды Венгера от состояния Сеска. Эмери переиграл Артету, хотя и без этой победы он получше Артеты.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:19
Вот вам и тренеришка Эмери !
Чешет одного лидера за другим.
Молодцы ребятушки Астон Вилла !!!
aNOOBis
aNOOBis ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 23:06, ред.
Я скорее про Арсенал:-D как решит, что поберегут силы, так и огребут полную панамку
shur
shur ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:06
...так, а я о чём всегда говорил, из головы не выходит волшебная сказка о Лестере...!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:58
Сначала Сити потом Арсенал молодцы все таки АПЛ сложная лига любая команда может выйграть
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:55
Вообще молодцы!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:52
Эмери отдал мяч сопернику, но по моментам плюс-минус равенство. Арсенал так и не придумал, что сделать с мячом. С победой, Львы!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:52
Наверное Вы про ПСЖ, но в матчах с Баварией в ЛЧ Вильярреал Эмери играл плотно и ничего не позволял Баварии.
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 22:43
Насколько помню команды Эмери не очень умеют терпеть и удерживать минимальное преимущество, но сегодня выстояли, хотя Арсенал был полон решимости их проломить. В общем, не могу за Виллу не порадоваться
sihafazatron
sihafazatron ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:43
Г. Орлов: "Эмери набрался опыта в матчах против зенита! А слова Дзюбы сделали его сильнее"
DXTK
DXTK
вчера в 22:40, ред.
Ай да Эмери, сначала Постекоглу уделал, затем лысого шарлатана из МС обыграл впервые в карьере, а теперь и его ученика Доминатора остановил........ кто бы мог подумать что после 1-5 от Ньюкасла в 1 туре......Астон Вилла будет идти в декабре в тройке призеров.

PS Ну что теперь с детства за Астон Виллу все будем, давненько бирмингемнцы так высоко не поднимались в таблице......
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:36
Вот вам и тренеришка… 👏 Браво! Знаете, до этого периода я желал АВ попадания в зону ЛЧ, а сейчас хотелось бы повторения чемпионства Лестера. Да, понимаю, что будет невероятно сложно, но все же! С победой!
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 22:33
Рад за Бэд Ебенина) Хотя, так скажем, в сегодняшнем матче везение было очень сильно на его стороне)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31
Вилла уже в двух очках от первого места! Красавцы, как-то незаметно подкрались ))
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