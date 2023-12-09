«Астон Вилла» одолела «Арсенал»

«Астон Вилла» одержала победу над «Арсеналом» в матче 16-го тура АПЛ (1:0).
На 7-й минуте Джон МакГинн забил единственный гол.
Бирмингемская команда занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков. Лондонцы находятся на 2-й строчке с 36 баллами.
Счёт потерял сколько раз сегодня Зина выводил группу атаки Арсенала на ворота своими разрезными пасами, однако всё не в кон: Мартинелли и Жезусу просто фантазии не хватало развивать численный перевес и исполнить таки последний пас (удар в створ)..., ну и конечно у Эдегора - кикс всего игрового дня.
Счёт потерял сколько раз сегодня Зина выводил группу атаки Арсенала на ворота своими разрезными пасами, однако всё не в кон: Мартинелли и Жезусу просто фантазии не хватало развивать численный перевес и исполнить таки последний пас (удар в створ)..., ну и конечно у Эдегора - кикс всего игрового дня.