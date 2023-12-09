«Астон Вилла» одолела «Арсенал»

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вчера, 22:27

«Астон Вилла» одержала победу над «Арсеналом» в матче 16-го тура АПЛ (1:0).

На 7-й минуте Джон МакГинн забил единственный гол.

Бирмингемская команда занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 35 очков. Лондонцы находятся на 2-й строчке с 36 баллами.