Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

«Бетис» и «Реал» не выявили победителя в матче Ла Лиги

вчера, 20:09
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Бетис» сыграл вничью с «Реалом» в матче 16-го тура Ла Лиги (1:1).

На 53-й минуте Джуд Беллингем вывел мадридцев вперёд. Айтор Руибал на 66-й сравнял счёт.

«Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании, имея в активе 26 очков. «Реал» — лидер турнира с 39 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Бенито Вильямарин»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Бетис» в соцсети «X»
Официально«Коламбус Крю» выиграл МЛС 2023
Сегодня, 08:27
ПСЖ переиграл «Нант»
Сегодня, 00:54
«Интер» крупно обыграл «Удинезе» и вернулся на 1-е место в Серии А
Сегодня, 00:39
«Боруссия» уступила «Лейпцигу»
Вчера, 22:33
«Астон Вилла» одолела «Арсенал»
Вчера, 22:27
«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал». У Захаряна передача
Вчера, 22:26
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:02
Да уж, хотелось победы Реала
просто_так
просто_так ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:03
За что его гнать сейчас? За все трофеи борются
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:36
Беллингем тащит Реал в этом сезоне…что бы делали без него. С трансфером попали на все 100
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:27
Пора Анчелотти гнать в шею
Цыпа 3
Цыпа 3 ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 21:23
Де там матрасники твои? Пыль глотают?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Ничего страшного не произошло .
Травмы не вечны , Реал своё заберёт , и чемпионство будет однозначно за Реалом при любом раскладе !
112910415
112910415
вчера в 21:00
в таблице всё интереснее
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:48
Руибал!!.. О-о-о!!.. 👍..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:25
Не заслужили мы сегодня победу. Травмы очень сильно влияют на игру. У игроков накапливается усталость. Иско сегодня провёл очень достойный матч. Джуд Беллингхэм лучший игрок матча. Но я ещё отметил бы и Родриго с Вальверде. Родриго на левом фланге очень хорошо играет. И Вальверде, как обычно, на уровне. Браим Диас тоже очень хорошую форму набирает. Руибаль очень красивый гол забил. Ждём возвращения травмированных игроков. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 20:24
Иско на 90 минуте чуть не закопал Реал , было бы эпично.
Sкрудж
Sкрудж ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:21
Завтра Жирона не победит. Или ничья , что тоже будет успехом или поражение , что более вероятно. Обостряется борьба в ЛАлиге . Два красивых гола в матче было.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 20:14
Достойный матч Бетис!
Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:13
Жирона- чемпик!))) завтра уйдет в отрыв))
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 20:10, ред.
Понятно было ещё после первого тайма, что будет очень сложная игра, у "Бетиса" десять матчей без поражений и один из лучших тренеров мира, который Иско превратил в банально лучшего игрока в топ-5 лигам по создаваемым моментам - три голевых момента за матч. Вдобавок они отлично всей командой обороняются, а у "Реала" нет опций, кроме возрастного центра и низких нападающих, Родриго и Браима, которым к тому же против плотно обороняющейся команды тяжело играть. Да, был Хоселу, но мы знаем его печальную историю.

И, хотя фантастический гол забил Беллингем после отличного паса Диаса, таким же великолепным голом ответил и "Бетис".

Но, повторюсь, это ожидаемо был сложный матч и команда Пеллегрини показала свой класс, как и ожидалось. А мы ждм возвращения остальных игроков, если на усиление можно выпустить только Дани Себайоса и Николаса Паса, то нельзя ожидать, что можно будет переламывать и такие сложные матчи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 