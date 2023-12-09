«Бетис» и «Реал» не выявили победителя в матче Ла Лиги

«Бетис» сыграл вничью с «Реалом» в матче 16-го тура Ла Лиги (1:1).
На 53-й минуте Джуд Беллингем вывел мадридцев вперёд. Айтор Руибал на 66-й сравнял счёт.
«Бетис» занимает 7-е место в чемпионате Испании, имея в активе 26 очков. «Реал» — лидер турнира с 39 баллами.
И, хотя фантастический гол забил Беллингем после отличного паса Диаса, таким же великолепным голом ответил и "Бетис".
Но, повторюсь, это ожидаемо был сложный матч и команда Пеллегрини показала свой класс, как и ожидалось. А мы ждм возвращения остальных игроков, если на усиление можно выпустить только Дани Себайоса и Николаса Паса, то нельзя ожидать, что можно будет переламывать и такие сложные матчи.
И, хотя фантастический гол забил Беллингем после отличного паса Диаса, таким же великолепным голом ответил и "Бетис".
Но, повторюсь, это ожидаемо был сложный матч и команда Пеллегрини показала свой класс, как и ожидалось. А мы ждм возвращения остальных игроков, если на усиление можно выпустить только Дани Себайоса и Николаса Паса, то нельзя ожидать, что можно будет переламывать и такие сложные матчи.