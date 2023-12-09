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Ассист Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу у «Милана»

вчера, 21:59
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Аталанта» обыграла «Милан» в матче 15-го тура Серии А (3:2).

На 38-й минуте Адемола Лукман вывел хозяев вперёд. Оливье Жиру на 45+3-й сравнял счёт. На 55-й Лукман оформил дубль. Лука Йович на 80-й восстановил равенство. На 90+3-й защитник «россонери» Давиде Калабрия получил красную карточку. Луис Муриэль на 90+5-й с передачи Алексея Миранчука забил победный гол бергамасков.

«Аталанта» занимает 7-е место в чемпионате Италии, у команды 23 очка. «Милан» находится на 3-й позиции с 29 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Аталанта»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:41
Вот это движ был...!)
матос
матос
сегодня в 09:37
Сгодился в этой игре Миранчук , с победой Аталанту.
амурец
амурец
сегодня в 03:56
Ну дали шанс он его использовал, хорошо если и дальше будет заметен
ОПС
ОПС
сегодня в 03:29
Хорошо, что Миранчук смог отметиться в этой важной игре. Может понемногу и попрет дальше.
vova505
vova505
вчера в 23:10, ред.
Здорово
Молодцы аталанта и миранчук!!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:22
Аха-ха
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:17
Муриэль!!.. Красота!..
Подполковник
Подполковник
вчера в 22:14
По сути сделал победный гол
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:02
Молодцы Аталанта, с победой!!))
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