Ассист Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу у «Милана»

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вчера, 21:59

«Аталанта» обыграла «Милан» в матче 15-го тура Серии А (3:2).

На 38-й минуте Адемола Лукман вывел хозяев вперёд. Оливье Жиру на 45+3-й сравнял счёт. На 55-й Лукман оформил дубль. Лука Йович на 80-й восстановил равенство. На 90+3-й защитник «россонери» Давиде Калабрия получил красную карточку. Луис Муриэль на 90+5-й с передачи Алексея Миранчука забил победный гол бергамасков.

«Аталанта» занимает 7-е место в чемпионате Италии, у команды 23 очка. «Милан» находится на 3-й позиции с 29 баллами.