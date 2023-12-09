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«Борнмут» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 3Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура АПЛ (0:3).

На 5-й минуте Доминик Соланке открыл счёт. Филипп Биллинг на 68-й увеличил преимущество гостей. Маркос Сенеси на 73-й забил 3-й гол.

МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 27 очков. «Борнмут» находится на 13-й позиции с 19 баллами.

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Борнмут» в соцсети «X»
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Все комментарии
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 13:53
мдаа...я так и думал)) ты пошутил..ха ха
Van Vanovich
Van Vanovich ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 07:39
На счет Онаны спорный момент. В прошлом году он был одним из лучшим вратарей ЛЧ. Финалист ЛЧ, думаю его заслуга в этом есть. И в Серии А тоже был хорош, (хотя человек вернулся после дисквалификации). Скорее всего СРЕДА действует на него, т.е. система МЮ прогнила, нет хозяина в МЮ, менеджмента, игроки безвольные, кладут на дисциплину, сливают журналистам инфу и т.д. Короче болото.) Конечно есть и ошибки тренера...
azkan
azkan ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:54
))) точно не посчитали)
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Merdan Bayramow (раскрыть)
вчера в 23:43
Спасибо за разъяснение) Слишком серьезно отнесся к обычной шутке)
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 23:40
Друг ты реаольно спиш))...я разве сказал что мю должен был держать или в этом смысле? Я сказал опять Роналду виноват...я это к чему...когда в начале мю 3ое место было в прошлом сезоне когда ТХ пришел...тогла все твердили все дело оказывается из за Рона...я поэтому так сказал...
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Merdan Bayramow (раскрыть)
вчера в 22:36
Ну тогда, исходя из твое же комментария - зачем МЮ должен был его держать?
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:35
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ balalay (раскрыть)
    вчера в 22:34
    Да, вот именно в этом и дело, что нету таких игроков. Тот же Санчо, как только его попросили банально не опаздывать на тренировки и показывать хоть что-нибудь - обиделся, и перестал на них ходить вообще.

    Но и с руководства клуба за это ответственность снимать не стоит. Было бы Глэйзерам чуть более, чем пофиг на свой клуб - они бы наняли ХОТЯ БЫ ОДНОГО нормального скаута. Современного. Не деда с блокнотом, который просто выставляет свои какие-то оценки, а скаута, который смотрит на СТАТИСТИКУ и ПОВЕДЕНИЕ. Во всех современных клубах учитывают характер игроков при подписании, чтобы понять, подойдет он вообще или нет. И психологический портрет так же составляют скауты
    balalay
    balalay ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 22:09, ред.
    Эту проблему создал сам Фергюсон, сделав игроков своей команды богами, весь мир знает Гиггса, Сульшера, Коула, Кина и всех остальных Ван Нистелроев поименно за 20 лет - только потому, что Фергюсон приучал игроков бороться не только за бабло, но и за клуб. У американцев нет такого смысла жизни и никогда не было, если твой Чикаго буллс плохой - ты попросишь агента продать тебя в другой клуб. Максимум. И в футболе, и в баскетболе, и в хоккее. А хороший клуб создается из дурачков, не понимающих что всю жизнь тратят на заработок миллионов Майклом Джорданом, как в своей книге написал Пиппен. "Если бы мы знали что происходит"...
    Меня история описанная Бекхемом убила на повал, этот рекламный манекен сознался, что оставался после тренировок на 2-3 часа и каждый день отрабатывал штрафные и навесы. И не потому что ему за это платили - платить стали потом. Кто из МЮ будет сейчас этим заниматься?
    An Jo
    An Jo
    вчера в 22:04
    Весь матч похож на договорняк по просьбе букмекеров. При чём предупредили каждого в манчестерской команде и сказали чтоб он никому не говорил. Они же просто безвольно ходили весь матч. Жалко смотреть(((
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ myst5 (раскрыть)
    вчера в 21:58
    С Сульшером согласен, его и увольнять не нужно было. Напомню, что это единственный тренер, которого Пеп так и не раскусил.

    Постекоглу - ну у него сейчас и в Тоттэнхэме не очень получается. Не думаю, что получится в куда более кризисном МЮ.

    Роджерс - побойтесь Бога, за такое назначение его тут же сожрут и фанаты МЮ, и фанаты Ливерпуля
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ myst5 (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Вот именно для этого в клубе и нужен НОРМАЛЬНЫЙ спортивный директор. Тот же Тен Хаг, когда работал с Ван Дер Саром и Овермарсом показал, что в таких условиях вполне может давать результат. И что стало с Аяксом после ухода Овермарса и Ван Дер Сара, я надеюсь, мне Вам тоже рассказывать не нужно.

    Нужне НОРМАЛЬНЫЙ спортивный директор, который сможет сказать, что мы не отдадим 80 миллионов за Антони, потому что это дорого, и потому, что за 40 мы можем купить Маллена. Который может сказать, что вместо 55 миллионов для Онаны, у которого проблемы с характером и фиксированием мяча, мы можем отдать 20 миллионов за Ливаковича или Мелье из Лидса, которые тоже умеют играть ногами. Который, наконец, скажет, что Маунта вообще покупать не нужно, потому что у нас есть Майну из академии.

    А чтобы спортивный директор мог так ответить, нужны НОРМАЛЬНЫЕ скауты и аналитики, которые смогут назвать фамилии, а не те, чьих главным достижем является то, что они вернули сыновей Флетчера, которых же сами и профукали.
    Денис Прокопьев
    Денис Прокопьев ответ myst5 (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Мартинес привет ....
    Денис Прокопьев
    Денис Прокопьев ответ myst5 (раскрыть)
    вчера в 21:55
    ПОСМОТРИ НА РОДЖЕРСА В СЕЛТИКЕ В ЛЧ..... И ХОТИ ДАЛЬШЕ ТРЕНЕРА ХУЖЕ СУЛЬШЕРА.........
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 21:53
    Скромные гости деклассировали, растоптали и унизили некогда великий МЮ на глазах у их же болельщиков! Позорище!
    myst5
    myst5 ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Сейчас в Баварии освободиться очень интересный тренер . Вон Тоттенхэм нашел же очень интересного тренера. Я бы вообще с удовольствие посмотрел бы на Роджерса . А так да вернуть сульшера
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Вот ровно тот же самый вопрос хочу задать и Вам. Вот кто?

    Пеп, Анчелотти, Аллегри или Зидан? Им уже предлагали, и получили логичный отказ.

    Бьелса, Клопп, Бенитес или Хави? Им и на своих рабочих местах хорошо.

    Луис Энрике? Он с трудом справляется с ПСЖ с куда более серьезными возможностями.

    Симеоне, Спалетти, Гасперини? Ровно точно так же они отстранят Санчу, как только они его отстранят от тренировок за такое отношение к ним, как они уже отстраняли игроков ранее, и Вы же напишете про них ровно то же самое, что сейчас пишете про Тен Хага...

    Поэтому, еще раз задам вопрос, на который так и не получил ответа: кто согласится возглавить МЮ сейчас?
    myst5
    myst5
    вчера в 21:44
    Тен Хааг лысый шарлатан. Накупил всякой фигни. Кстати встану на защиту владельцев деньги то они выделяли . Но накупил он всякого шлака . Варан каземиро простите но на закате карьеры. Отпустить же хея и взять обезьяну . Отдать 100 за Антони и профукать Гринвуда и Санчо . Выпускать на поле марсиаля. Да это не тренер это шлак
    aNOOBis
    aNOOBis ответ kovalev-barin (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Курбан Бердыев :-D
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ 5jjznguy492k (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Уже который раз задаю этот вопрос, но ни разу не получил на него ответ от тех, кто предлагает уволить Тен Хага.

    А на кого его менять? Назовите хотя бы одно имя тренера, пожалуйста, который согласится возглавить клуб посреди сезона, у которого нету денег на трансферы, у которого в плачевном состоянии состоянии тренировочная база и стадион, у которого спортивного директора можно было бы назвать самым бесполезным человеком в мире, если бы Манчестере не было чудо-скаутов, которые смогли рассмотреть потенциал в сыновьях легенды МЮ Флетчера только после того, как они начали творить чудеса за академию Сити? И это я не вспоминаю про то, что впервые за сезон на сегодняшний день в лазарете меньше 10 человек. И самое главное, в клуб, который продают уже полтора года в целом, и в клуб, про который мы уже 4 месяца читаем, что Сэр Рэдклифф подпишет документы на следующей неделе?

    Вот просто, назовите, пожалуйста, имя хотя бы одного человека, который будет готов возглавить ТАКОЙ клуб, и который будет лучше Тен Хага?
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 21:26
    Да всё нормально, ничего не случилось. Нужно выразить Хагу полное доверие и дать время. Сейчас он быстро назначит "виноватого" в команде, и дальше будет строить свою хитроумную стратегию.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 21:13
    Наверное просто лучший футболист ноября не играл!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:12, ред.
    «Борнмут» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед».
    Манчестер Юнайтед был расстрелян и унижен перед своими болельщиками у себя на родном стадионе Олд Траффорд !!! Позорное зрелище .
    5jjznguy492k
    5jjznguy492k
    вчера в 20:46
    Всего лишь 0-3 дома
    Не думаю, что кто-то лучше бы справился
    Надо оставить 7Хага и дать ему награду тренер года в АПЛ!
    МЮ с миллиардными тратами дал бой скромному Борнмуту и проиграл всего лишь с разницей в 3 мяча.
    Сколько можно поддерживать Хага? Ни плана на игру, ни острых замен, никакой корректировки за время матча.
    Тен Хаг конечно тренер-парадокс. Одновременно бьёт самые разные антирекорды и собирает коллекцию разочарований и тут же может выдать отрезок за который получает тренера месяца в АПЛ, ещё вроде и процент побед самый высокий из тренеров МЮ ))
    kovalev-barin
    kovalev-barin ответ Merdan Bayramow (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Конечно зря выгнали. Очень зря. Его ведь и остальные клубы в Европе не взяли лишь потому, что он был слишком хорош для них
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    вчера в 20:36
    Второй сюрприз за вечер, Бавария, теперь Манчестера Юнайтед.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:36
    Стабильность – признак класса)))
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 20:34
    Морган : Шта??.. Хе.. 😀
    112910415
    112910415
    вчера в 20:31
    ерунда какая-то происходит
    shur
    shur
    вчера в 20:22
    ..." бальзам на душу", а Я думал что случилось, всё хорошо,ничего не меняется!!
    Гость
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