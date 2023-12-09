«Борнмут» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед».

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вчера, 19:57

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура АПЛ (0:3).

На 5-й минуте Доминик Соланке открыл счёт. Филипп Биллинг на 68-й увеличил преимущество гостей. Маркос Сенеси на 73-й забил 3-й гол.