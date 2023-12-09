«Борнмут» крупно обыграл «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» в матче 16-го тура АПЛ (0:3).
На 5-й минуте Доминик Соланке открыл счёт. Филипп Биллинг на 68-й увеличил преимущество гостей. Маркос Сенеси на 73-й забил 3-й гол.
МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 27 очков. «Борнмут» находится на 13-й позиции с 19 баллами.
Первый тайм - абсолютная импотенция в атаке. И второй тайм показал почему: внимательно посмотрите момент, когда в самом начале второго тайма МЮ окружил штрафную на действия Марсиаля - он просто стоит на одном месте и смотрит где мяч. Полторы минуты он не сдвинулся с места. Это ладно, выпустили на второй тайм Расмуса - за это время в его сторону было отдано 3 передачи, и всего одна в цель.
Далот - просто игрок-парадокс: вроде смотришь статистику - прям идеальный игрок по цифрам. На деле же, когда идут навесы в штрафную - он просто отворачивается от мяча.
Про Магу - с начала матча было понятно, что он выдохся, отыграв столько матчей за такой короткий промежуток. Идею Тен Хага поставить в центр Шоу, который никогда не был хорош в воздухе, против рослых игроков Борнмута - для меня загадка.
Онана - вроде ни в одном из голов его не обвинишь... Но ведь другой вратарь (даже условный Алтай) в этих ситуациях мог вполне себе спасать
А самое главное возвращение - безвольность игроков. Пропустили гол, и сразу сложили лапки.
Первый тайм - абсолютная импотенция в атаке. И второй тайм показал почему: внимательно посмотрите момент, когда в самом начале второго тайма МЮ окружил штрафную на действия Марсиаля - он просто стоит на одном месте и смотрит где мяч. Полторы минуты он не сдвинулся с места. Это ладно, выпустили на второй тайм Расмуса - за это время в его сторону было отдано 3 передачи, и всего одна в цель.
Далот - просто игрок-парадокс: вроде смотришь статистику - прям идеальный игрок по цифрам. На деле же, когда идут навесы в штрафную - он просто отворачивается от мяча.
Про Магу - с начала матча было понятно, что он выдохся, отыграв столько матчей за такой короткий промежуток. Идею Тен Хага поставить в центр Шоу, который никогда не был хорош в воздухе, против рослых игроков Борнмута - для меня загадка.
Онана - вроде ни в одном из голов его не обвинишь... Но ведь другой вратарь (даже условный Алтай) в этих ситуациях мог вполне себе спасать
А самое главное возвращение - безвольность игроков. Пропустили гол, и сразу сложили лапки.
А на кого его менять? Назовите хотя бы одно имя тренера, пожалуйста, который согласится возглавить клуб посреди сезона, у которого нету денег на трансферы, у которого в плачевном состоянии состоянии тренировочная база и стадион, у которого спортивного директора можно было бы назвать самым бесполезным человеком в мире, если бы Манчестере не было чудо-скаутов, которые смогли рассмотреть потенциал в сыновьях легенды МЮ Флетчера только после того, как они начали творить чудеса за академию Сити? И это я не вспоминаю про то, что впервые за сезон на сегодняшний день в лазарете меньше 10 человек. И самое главное, в клуб, который продают уже полтора года в целом, и в клуб, про который мы уже 4 месяца читаем, что Сэр Рэдклифф подпишет документы на следующей неделе?
Вот просто, назовите, пожалуйста, имя хотя бы одного человека, который будет готов возглавить ТАКОЙ клуб, и который будет лучше Тен Хага?
А на кого его менять? Назовите хотя бы одно имя тренера, пожалуйста, который согласится возглавить клуб посреди сезона, у которого нету денег на трансферы, у которого в плачевном состоянии состоянии тренировочная база и стадион, у которого спортивного директора можно было бы назвать самым бесполезным человеком в мире, если бы Манчестере не было чудо-скаутов, которые смогли рассмотреть потенциал в сыновьях легенды МЮ Флетчера только после того, как они начали творить чудеса за академию Сити? И это я не вспоминаю про то, что впервые за сезон на сегодняшний день в лазарете меньше 10 человек. И самое главное, в клуб, который продают уже полтора года в целом, и в клуб, про который мы уже 4 месяца читаем, что Сэр Рэдклифф подпишет документы на следующей неделе?
Вот просто, назовите, пожалуйста, имя хотя бы одного человека, который будет готов возглавить ТАКОЙ клуб, и который будет лучше Тен Хага?
Нужне НОРМАЛЬНЫЙ спортивный директор, который сможет сказать, что мы не отдадим 80 миллионов за Антони, потому что это дорого, и потому, что за 40 мы можем купить Маллена. Который может сказать, что вместо 55 миллионов для Онаны, у которого проблемы с характером и фиксированием мяча, мы можем отдать 20 миллионов за Ливаковича или Мелье из Лидса, которые тоже умеют играть ногами. Который, наконец, скажет, что Маунта вообще покупать не нужно, потому что у нас есть Майну из академии.
А чтобы спортивный директор мог так ответить, нужны НОРМАЛЬНЫЕ скауты и аналитики, которые смогут назвать фамилии, а не те, чьих главным достижем является то, что они вернули сыновей Флетчера, которых же сами и профукали.
Нужне НОРМАЛЬНЫЙ спортивный директор, который сможет сказать, что мы не отдадим 80 миллионов за Антони, потому что это дорого, и потому, что за 40 мы можем купить Маллена. Который может сказать, что вместо 55 миллионов для Онаны, у которого проблемы с характером и фиксированием мяча, мы можем отдать 20 миллионов за Ливаковича или Мелье из Лидса, которые тоже умеют играть ногами. Который, наконец, скажет, что Маунта вообще покупать не нужно, потому что у нас есть Майну из академии.
А чтобы спортивный директор мог так ответить, нужны НОРМАЛЬНЫЕ скауты и аналитики, которые смогут назвать фамилии, а не те, чьих главным достижем является то, что они вернули сыновей Флетчера, которых же сами и профукали.