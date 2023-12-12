Батчи высказался на тему продления контракта с «Краснодаром»

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вчера, 10:33

Полузащитник «Краснодара» рассказал о ситуации с продлением контракта.

Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведём переговоры. Увидите ли вы меня весной в «Краснодаре»? Да.

Батчи выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его действующий контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне анголец сыграл 22 матча, забил мяч и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 3,5 миллиона евро.