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Батчи высказался на тему продления контракта с «Краснодаром»

вчера, 10:33

Полузащитник «Краснодара» Батчи рассказал о ситуации с продлением контракта.

Да, действительно клуб предложил мне новый контракт. Сейчас ведём переговоры. Увидите ли вы меня весной в «Краснодаре»? Да.

Батчи выступает за «Краснодар» с сентября 2022 года. Его действующий контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне анголец сыграл 22 матча, забил мяч и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего вингера в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:53
Батчи не Мбаппе ...
с ним проще договариваться !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:43
И мы не против - пусть бегает за круглым!)
Гость
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