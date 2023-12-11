Президент «Урала»: «Отставки Ганчаренко не будет»

Президент «Урала» сообщил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером .

Екатеринбуржцы занимают 12‑е место в РПЛ , имея в активе 19 очков. В последних 10 матчах чемпионата команда потерпела 7 поражений.

Никакой отставки не будет. Виктор Михайлович — грамотный специалист, ребятам, мне комфортно с ним работать. Что‑то не вышло, но думаю, что он знает, как выйти из ситуации. Вообще, хотим, чтобы он остался на долгое время, у него другое мнение — нельзя работать по 8-9 лет в одном клубе, надо что‑то менять в жизни. У меня даже мыслей таких не было и не будет.