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Президент «Урала»: «Отставки Ганчаренко не будет»

вчера, 12:23

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб не планирует расставаться с главным тренером Виктором Ганчаренко.

Екатеринбуржцы занимают 12‑е место в РПЛ, имея в активе 19 очков. В последних 10 матчах чемпионата команда потерпела 7 поражений.

Никакой отставки не будет. Виктор Михайлович — грамотный специалист, ребятам, мне комфортно с ним работать. Что‑то не вышло, но думаю, что он знает, как выйти из ситуации. Вообще, хотим, чтобы он остался на долгое время, у него другое мнение — нельзя работать по 8-9 лет в одном клубе, надо что‑то менять в жизни. У меня даже мыслей таких не было и не будет.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:09
- Согласен со всеми. Но ... Вспомните сколько клубов он тренировал за последние 5 лет. То-то же. Если его отовсюду увольняли - значит было за что. Что-то ему надо срочно менять в своей стратегии или тактике. Или дальше только путёвка в первый дивизион. При всём моём уважении к тренеру...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:53
Тренер не физрук, точно. Импонирует его самостоятельность. Отмечаю давно эту черту. Оставь его одного на необитаемом острове не пропадет.
zdeniss
zdeniss
вчера в 14:22
Начали хорошо, даже отлично, что-то случилось, может травмы ключевых игроков, за составом не слежу, не могу сказать в чем причина. Но Гончаренко толковый тренер, подправит где нужно. Думаю и Иванов это знает.
drug01
drug01
вчера в 13:43
Зачем ломать игру и команду, все верно будем работать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:28
Весна покажет будет отствавка или не будет.
8aemn33pxg2h
8aemn33pxg2h
вчера в 13:08
Дайте бульбашу ещё поработать! Балтика, Сочи и Оренбург двумя руками за него!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:08
Коней на переправе не меняют - это точно!
makkie
makkie
вчера в 12:46
Значит Урал окажется в ФНЛ. Зато с Ганчаренко )))
Capral
Capral
вчера в 12:43
Иванов всё правильно сказал. Лучше не найдут. Ганчаренко за зиму поправит команду. Состав надо бы усилить.
112910415
112910415
вчера в 12:39
всё будет хорошо
или как-нибудь !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:31, ред.
У Урала не лучшее положение в турнирной таблице но и не плачевное Ганчаренко грамотный тренер и менять его сейчас нет смысла.
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