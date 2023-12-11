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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» проведёт переговоры с Джикией о продлении контракта

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MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 14:47
тут от тренера нового зависеть будет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:27
Как всегда - один хочет получать побольше, а другие платить поменьше.
112910415
112910415
вчера в 11:27, ред.
всё пройдёт -
и печаль, и радость !
пройдут и переговоры )
makkie
makkie
вчера в 11:12
Это и так понятно.
Гораздо интереснее итог этих переговоров, о чём договорятся стороны.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:06
Конечно а отношениях между клубом и Джикией должна быть определённость - либо да ,либо либо нет.
fc5dvdaf4cuf
fc5dvdaf4cuf
вчера в 10:02
Однозначно надо оставлять Джикию в команде
7nea3z5uxekm
7nea3z5uxekm
вчера в 10:01
Уже сбитый летчик,но можно дать ему ещё шанс
Гость
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