«Спартак» проведёт переговоры с Джикией о продлении контракта

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему возможного нового контракта с защитником Георгием Джикией.
На данный момент переговоры не проходили. Пройдут.
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему возможного нового контракта с защитником Георгием Джикией.
На данный момент переговоры не проходили. Пройдут.
и печаль, и радость !
пройдут и переговоры )
и печаль, и радость !
пройдут и переговоры )
Гораздо интереснее итог этих переговоров, о чём договорятся стороны.
Гораздо интереснее итог этих переговоров, о чём договорятся стороны.