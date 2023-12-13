Кейн стал первым игроком, набравшим 30 результативных баллов в этом сезоне

Вчера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед», нападающий мюнхенцев Харри Кейн отметился голевой передачей.
Таким образом, англичанин стал первым игроком из топ-5 лиг, набравшим в этом сезоне 30 результативных баллов во всех турнирах. На счету Кейна 22 гола и 8 ассистов за 20 матчей.
На втором дыхании...
На втором дыхании...
У Роналду 36
У Роналду 36
продолжать в том же духе !
продолжать в том же духе !
Как раз проблема в том, что в Кубке Германии буквально поставили Шупо-Мотинга вместо него, и атака исчезла.
Да и главная иллюзия, что они в ЛЧ идут хорошо, реально во всех матчах неубедительные победы над пенсионерами из Турции, мертвыми манками и датчанами.
При всём уважении, видимость того, что "Копенгаген" - команда с очень хорошей игрой, "Сарай" - бойцы и т.п. связана на 95% именно с мертвым МЮ и мёртвой же "Баварией", которую один Кейн и тащит.
Как раз проблема в том, что в Кубке Германии буквально поставили Шупо-Мотинга вместо него, и атака исчезла.
Да и главная иллюзия, что они в ЛЧ идут хорошо, реально во всех матчах неубедительные победы над пенсионерами из Турции, мертвыми манками и датчанами.
При всём уважении, видимость того, что "Копенгаген" - команда с очень хорошей игрой, "Сарай" - бойцы и т.п. связана на 95% именно с мертвым МЮ и мёртвой же "Баварией", которую один Кейн и тащит.