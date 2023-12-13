Кейн стал первым игроком, набравшим 30 результативных баллов в этом сезоне

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вчера, 11:29

Вчера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед», нападающий мюнхенцев отметился голевой передачей.

Таким образом, англичанин стал первым игроком из топ-5 лиг, набравшим в этом сезоне 30 результативных баллов во всех турнирах. На счету Кейна 22 гола и 8 ассистов за 20 матчей.