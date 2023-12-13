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Кейн стал первым игроком, набравшим 30 результативных баллов в этом сезоне

вчера, 11:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вчера в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед», нападающий мюнхенцев Харри Кейн отметился голевой передачей.

Таким образом, англичанин стал первым игроком из топ-5 лиг, набравшим в этом сезоне 30 результативных баллов во всех турнирах. На счету Кейна 22 гола и 8 ассистов за 20 матчей.

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Кейн Харри  Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Официальный твиттер «Баварии»
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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:14
Да, Кейн нашел свою команду.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:52, ред.
Половина Баварии на поле...
На втором дыхании...
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:44, ред.
Единственное светлое пятно в нынешней Баварии. Если бы его не приобрели летом, то Бавария бы выглядела совершенно беспонтовой и болталась где-то на 4-5 месте в Бундеслиге.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:13
Кейн супер звезда,топ 5 лучших игроков мира!
Тhe Witcher
Тhe Witcher
вчера в 12:54
Кейн мощен.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:42, ред.
У Кейна 26+9 в Баварии и Сборной
У Роналду 36
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 12:41
Кейн хорош.. Но пока шлейф "бестрофейника" тянется за ним.. Такое бывает..
112910415
112910415
вчера в 12:37
отлично,
продолжать в том же духе !
Вещий
Вещий
вчера в 12:18
Рад за Кейна... не потерялся в Германии. Удачи в дальнейшем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:47
Тут ситуация совсем не как с Левандовским, Кейн продолжает тащить, если бы не он, они бы куда больше просели по очкам, просто как бы хорош не был игрок, один он команду не вытащит.

Как раз проблема в том, что в Кубке Германии буквально поставили Шупо-Мотинга вместо него, и атака исчезла.

Да и главная иллюзия, что они в ЛЧ идут хорошо, реально во всех матчах неубедительные победы над пенсионерами из Турции, мертвыми манками и датчанами.

При всём уважении, видимость того, что "Копенгаген" - команда с очень хорошей игрой, "Сарай" - бойцы и т.п. связана на 95% именно с мертвым МЮ и мёртвой же "Баварией", которую один Кейн и тащит.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:40
На фоне новостей про Мбапе и Месси его достижение как то в тени.
Elliada
Elliada
вчера в 11:37
Хороший результат. Но команде пока это не очень помогает. Бавария проиграла Суперкубок Германии, вылетела из Кубка Германии, в чемпионате на втором месте. Только в ЛЧ идут хорошо. Кейн не должен стать вторым Левандовским, который набивал статистику на слабых и пропадал в матчах с сильными соперниками. Если проявит себя в решающих матчах, то станет реальным претендентом на ЗМ. Если нет, то ограничится ЗБ.
Capral
Capral
вчера в 11:31
Он- лучший!!! Рад за него!!!!!!!
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