Роналду забил 50-й гол в 2023 году

Нападающий команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил гол в матче с коллективом «Аль-Шабаб» в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).
Этот мяч стал для португальца 50-м в играх за клуб и сборную в 2023 году.
Победа в данном турнире дает право сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов АФК.
просто велик! продолжаешь держать высочайшую планку, в первую очередь для себя!
Но чего у него не отнять - желания быть лучшим на поле.
просто велик! продолжаешь держать высочайшую планку, в первую очередь для себя!
Но чего у него не отнять - желания быть лучшим на поле.
к своей физике, технике,финтам и прочим заморочкам,ему не откажешь, есть игроки которые до 30 годков уже сдыхают на поле, а
здесь товар на лицо и главное голы...!!!
к своей физике, технике,финтам и прочим заморочкам,ему не откажешь, есть игроки которые до 30 годков уже сдыхают на поле, а
здесь товар на лицо и главное голы...!!!