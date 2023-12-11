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Роналду забил 50-й гол в 2023 году

вчера, 23:18

Нападающий команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду забил гол в матче с коллективом «Аль-Шабаб» в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

Этот мяч стал для португальца 50-м в играх за клуб и сборную в 2023 году.

Победа в данном турнире дает право сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов АФК.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:08
ну умеет же !
и не ленится
59d96gtmjjcy
59d96gtmjjcy
сегодня в 05:33
Рон молодец, всё по-прежнему нацелен на победу
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:45
Забивая голы пачками в лиге верблюдов дырявый каким был, таким и останется.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:29
А он все забивает и забивает.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:53
Роналду 50 голов 🐐
Мбаппе 49 голов 💪
Кейн 49 голов 👍
Месси 36 лет 🤡
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:41
А вы случайно не видели парня с золотым мячом , Аууу гном , ты где !??)))
shur
shur
сегодня в 00:14
...да ,может он и не кажется эстетом, но требовательность к себе,
к своей физике, технике,финтам и прочим заморочкам,ему не откажешь, есть игроки которые до 30 годков уже сдыхают на поле, а
здесь товар на лицо и главное голы...!!!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 00:05
91-й ??.. А-ха-ха-ха..
n9b3nwgn6bpc
n9b3nwgn6bpc
сегодня в 00:01
Человеку 38 лет - в таком возрасте забивать даже в лиге верблюдов, кажется, плюс-минус сопоставимо со сложностью забивать в АПЛ в 25.
просто велик! продолжаешь держать высочайшую планку, в первую очередь для себя!
Но чего у него не отнять - желания быть лучшим на поле.
Capral
Capral
вчера в 23:54
Красавчик, настоящий Гений!!!
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