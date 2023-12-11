Роналду забил 50-й гол в 2023 году

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вчера, 23:18

Нападающий команды «Аль-Наср» забил гол в матче с коллективом «Аль-Шабаб» в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии (5:2).

Этот мяч стал для португальца 50-м в играх за клуб и сборную в 2023 году.

Победа в данном турнире дает право сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов АФК.