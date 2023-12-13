Агент Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Пари НН» , рассказал о будущем своего клиента.

Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии. Хотим остаться? Много составляющих, зависит от желания клуба и от условий предложений. Мы не против, чтобы дальше остались и играли в «Пари НН».