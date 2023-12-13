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Агент Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован»

вчера, 12:46

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, рассказал о будущем своего клиента.

Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии. Хотим остаться? Много составляющих, зависит от желания клуба и от условий предложений. Мы не против, чтобы дальше остались и играли в «Пари НН».

Стоцкий перешёл в «Пари НН» из «Краснодара» зимой 2022 года. Его контракт истекает в конце сезона. 34-летний россиянин провёл 19 игр, отметился результативной передачей и получил 2 жёлтых карточки.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:29
Агент Стоцкого вкратце поведал о специфики своей работы.)
112910415
112910415
вчера в 13:34
как-то быстро промелькнула футбольная жизнь !
помню молодым этого спортсмена
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:58
Естественно, за ним же очередь не стоит .
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