Агент Стоцкого: «Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого, рассказал о будущем своего клиента.
Мы будем вести переговоры со всеми, кто заинтересован в Дмитрии. Хотим остаться? Много составляющих, зависит от желания клуба и от условий предложений. Мы не против, чтобы дальше остались и играли в «Пари НН».
Стоцкий перешёл в «Пари НН» из «Краснодара» зимой 2022 года. Его контракт истекает в конце сезона. 34-летний россиянин провёл 19 игр, отметился результативной передачей и получил 2 жёлтых карточки.
помню молодым этого спортсмена
помню молодым этого спортсмена