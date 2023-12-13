Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Рыбуса высказался о будущем своего клиента

вчера, 13:15

Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о состоянии дел своего клиента.

Мацей работает в общей группе, во второй части сезона уже будет готов играть. Тренерский штаб решил поберечь его в последних играх команды и подготовить Рыбуся ко второй части сезона.

Контракт заканчивается, но о каких переговорах можно вести речь, если Мацей не играет? Сейчас рано об этом говорить, нужно здоровье привести в порядок и начать играть. Мы хотим остаться в футболе, парень хочет ещё поиграть. У Мацея механические травмы, от переломов никто не застрахован.

Рыбус перешёл в «Рубин» из «Спартака» летом 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. В текущем сезоне поляк провёл два матча. С августа 34-летний игрок находится в списке травмированных.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСевикян не покинет «Пари НН» в январе
Вчера, 21:40
Слухи«Спартак» не будет подписывать Абубакара из «Бешикташа»
Вчера, 21:26
СлухиТри европейских клуба заинтересованы в трансфере Ренана из «Зенита»
Вчера, 20:08
В Турции отреагировали на интерес «Спартака» к Абубакару
Вчера, 19:07
Слухи«Спартак» хочет подписать капитана сборной Камеруна
Вчера, 18:16
СлухиКлубы РПЛ следят за защитником сборной Турции
Вчера, 13:27
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:26
не надо обманывать себя и других :
пора карьеру завершать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
Правильная мысль промелькнула у агента - подумать о здоровье.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:19
Какой смысл беречь игрока перед отпуском? Выглядит неправдоподобно. Скорее просто в состав не проходит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 