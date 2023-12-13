Агент Рыбуса высказался о будущем своего клиента

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Рубина» , рассказал о состоянии дел своего клиента.

Мацей работает в общей группе, во второй части сезона уже будет готов играть. Тренерский штаб решил поберечь его в последних играх команды и подготовить Рыбуся ко второй части сезона.

Контракт заканчивается, но о каких переговорах можно вести речь, если Мацей не играет? Сейчас рано об этом говорить, нужно здоровье привести в порядок и начать играть. Мы хотим остаться в футболе, парень хочет ещё поиграть. У Мацея механические травмы, от переломов никто не застрахован.