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Клубы РПЛ следят за защитником сборной Турции

вчера, 13:27

К защитнику «Галатасарая» и сборной Турции Абдулкериму Бардакчи проявляют интерес гранды РПЛ. Речь идёт о «Зените», ЦСКА и «Локомотиве». Велика вероятность, что игрок сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Бардакчи выступает за «Галатасарай» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в чемпионате Турции и Лиге чемпионов, забил 2 мяча и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Бардакчи в 7,5 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:27
российским клубам он интересен, будут стараться
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:38, ред.
Если только деньгами привлекут. А так, ему смысла нет уходить из Галатасарая, да и по слухам к нему Наполи и Штутгарт присматриваются.
Гость
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