Клубы РПЛ следят за защитником сборной Турции

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вчера, 13:27

К защитнику «Галатасарая» и сборной Турции проявляют интерес гранды РПЛ . Речь идёт о «Зените», ЦСКА и «Локомотиве». Велика вероятность, что игрок сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Бардакчи выступает за «Галатасарай» с лета 2022 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 29-летний защитник провёл 25 матчей в чемпионате Турции и Лиге чемпионов, забил 2 мяча и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Бардакчи в 7,5 миллионов евро.