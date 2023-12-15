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«Реал» ждёт ответа от Мбаппе до 15 января 2024 года

вчера, 09:51

«Реал» занял чёткую позицию относительно возможного трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб дал форварду время до 15 января 2024 года, чтобы дать ответ, намерен ли он переходить в «Реал». В руководстве «сливочных» считают, что этого времени вполне достаточно, чтобы принять решение.

Кроме того, так «Реал» хочет сразу начать строить планы на летнюю трансферную кампанию, потому что клуб намерен подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:21
эту дивную жизнеутверждающую новость мы уже комментировали )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:08
Очередная "четкая" позиция Реала.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:56
Пора бы Реалу плюнуть на негра.
w5gwmjeq6d9k
w5gwmjeq6d9k
вчера в 11:29
Вот как Камерунский Эму руководит ,просто диво!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:46
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ e62y8sz8v8sb (раскрыть)
    вчера в 10:34, ред.
    А причём здесь Мбаппе?
    Это Реал уже всех достал.
    Как можно на протяжении несколько лет так унижаться?!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:17
    Новость специально для Капрала, который жаловался, что много пишут про Месси. Как я сказал, про других тоже много пишут. Вот про Мбаппе второй раз одна и та же новость вышла. Не раздражает?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:14
    А потом до 15 февраля... до 15 марта... до 15 любого месяца и года.
    e62y8sz8v8sb
    e62y8sz8v8sb
    вчера в 10:12
    Всех уже достала Тортилла своими капризульками
    9bb5re3vevab
    9bb5re3vevab
    вчера в 10:02
    Ув. админы, а почему очки за Горка Гурузета Родригеса аннулированы?
    Бармалей 7
    Бармалей 7
    вчера в 09:59
    Было уже. В курсе мы.
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