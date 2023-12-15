«Реал» ждёт ответа от Мбаппе до 15 января 2024 года

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вчера, 09:51

«Реал» занял чёткую позицию относительно возможного трансфера нападающего ПСЖ .

Мадридский клуб дал форварду время до 15 января 2024 года, чтобы дать ответ, намерен ли он переходить в «Реал». В руководстве «сливочных» считают, что этого времени вполне достаточно, чтобы принять решение.

Кроме того, так «Реал» хочет сразу начать строить планы на летнюю трансферную кампанию, потому что клуб намерен подписать из «Манчестер Сити».